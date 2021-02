L’État est prêt à aider ceux qui veulent commencer à remplacer les produits turcs

L’Etat est prêt à aider les entreprises qui souhaitent établir un remplacement des produits turcs en Arménie. Le ministre de l’Economie de la République d’Arménie Vahan Kerobyan a déclaré cela dans une interview à « Perspective », se référant à la décision d’interdire l’importation de produits turcs.

« Cela nous est simplement venu à l’esprit. Il est nécessaire de comprendre comment maximiser l’effet économique de cette décision. « L’effet économique de cette décision est que nous allons aider autant d’entreprises que possible à localiser les marchandises qui étaient auparavant importées de Turquie, c’est-à-dire à établir des productions » a déclaré Vahan Kerobyan.

Il a noté, cependant, qu’il est presque impossible de le faire en six mois, mais c’est possible en un an. « À cet égard, nous sommes prêts à discuter et à aider les entreprises qui souhaitent créer un substitut aux produits turcs en Arménie » a déclaré V. Kerobyan, ajoutant qu’il existe déjà de nombreuses entreprises de ce type.

Selon le ministre, l’État le fera par le biais de privilèges, parfois même par le biais du capital. Il a noté qu’il ne s’agissait pas seulement de produits turcs, mais aussi de marchés qui évoluent du fait des réglementations de l’UEE. Par exemple, le droit de douane sur les importations de volaille augmentera considérablement à partir de l’année prochaine. Et l’État s’est donné pour mission de faire en sorte que l’Arménie produise 75 à 80% au lieu de 25% de volaille l’année prochaine. De plus, selon Vahan Kerobyan, il y a un intérêt de la part des « acteurs » d’aujourd’hui sur le terrain.

Faisant référence au déblocage des infrastructures de transport, le ministre a déclaré qu’ils étudiaient les avantages économiques du déblocage, ainsi que la feuille de route à prendre pour assurer à la fois la sécurité et l’agenda politique, bien sûr l’agenda économique.