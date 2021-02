Le Centre culturel des rapatriés à Valence, soutient la communauté arménienne

Le bureau du Centre culturel et social des rapatriés d’Afrique du Nord, de Valence a adressé une lettre à la communauté arménienne pour exprimer « son soutien suite à l’agression que subissent les Arméniens du Haut-Karabagh, perpétrées par l’Azerbaïdjan » indique le communiqué. Et il poursuit « il faut que la France agisse rapidement, qu’elle reconnaisse rapidement la République de l’Artsakh et qu’elle l’aide économiquement et militairement ». Avant de conclure à l’attention de la population arménienne de l’Artsakh « ne baissez pas les bras, ne vous rendez jamais et nous vous serons à vos côtés pour toute initiative que vous entreprenez ». Un message clair de soutien fort.

Krikor Amirzayan