Pourquoi l’ex-lutteur valaisan n’a pas été poursuivi pour blanchiment

Les 7,8 millions offerts par le gouvernement azéri à l’ex-président de la lutte mondiale, Raphaël Martinetti, avaient bien alerté FedPol.

Le 19 juillet et le 21 octobre 2010, deux virements de 750 000 euros, soit 1,8 million de francs suisses, avaient déjà atterri sur le compte du désormais ex-président de la FILA. Et là, le fisc du canton du Valais avait accepté le principe de la donation.

