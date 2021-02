Les fils égarés de l’Église arménienne agents de la propagande azerbaïdjanaise

Le 7 février, le site azerbaïdjanais « Албано-удинская христианская община » [Communauté chrétienne albano-oudie ]rendait compte d’un nouveau pèlerinage de fidèles d’une pseudo « Église apostolique albanienne » au monastère de Dzidzernavank, dans la région de Latchine.

Ce groupuscule composé de quelques activistes d’origine oudie, un petit peuple du nord de l’Azerbaïdjan, revendique depuis le début des années 2000 au nom d’une « Église apostolique albanienne », la possession de la totalité du patrimoine arménien du nord-ouest de l’Azerbaïdjan, d’Artsakh, et au-delà, des régions septentrionales de l’actuelle République d’Arménie, de l’Iran du Nord, et jusqu’aux monastères d’Arménie occidentale. Pour résumer, tout ce qui est arménien est désormais oudi.

Les fils égarés de l’Église arménienne

Jusqu’au début des années 1990, les Oudis chrétiens – d’autres sont musulmans- étaient soit membres de l’Église apostolique arménienne, soit de l’Église orthodoxe géorgienne. Pour des motifs de sécurité conditionnées par le conflit arméno-azerbaidjanais, une partie de ce petit peuple a émigré en Géorgie, en Arménie, en Russie. Trois à quatre mille d’entre eux qui sont demeurés dans leurs villages situés dans la région de Qabala [l’ancienne Kutkashen], dans Nord-ouest du pays, ont décidé de quitter l’Église arménienne dont leurs ancêtres étaient membres depuis le 4e siècle. A partir de 2003, a commencé à s’organiser une « Église apostolique albano-oudie » visiblement financée et encouragée par le gouvernement azerbaïdjanais.

Dirigés par deux laïcs, Robert Mobili, géologue de formation, et un certain Raffik Tanakari (photo avec Réza Déghati, le photographe irano-azéri), les membres de cette officine au service de la propagande des autorités de Bakou, s’est spécialisée depuis plusieurs années dans l’organisation de « pèlerinages flash-mob » dans des sanctuaires arméniens.

Leur première action médiatisée a eu lieu en août 2019 en l’église de la Sainte-Croix du monastère d’Akhtamar, et plus récemment, au monastère de Dadivank. Selon le même site, leur dernière visite à ce sanctuaire date du début du mois de Janvier à l’occasion de la fête de la Nativité. Là, à chacune de leurs tentatives, ils ont dû faire face aux religieux arméniens qui les ont empêchés de célébrer des offices dans les églises du monastère.

Raffik Tanakari qui se présente toujours en soutane et porteur d’une croix pectorale, n’a visiblement pas reçu de formation théologique et aucune ordination, ni diaconale, ni sacerdotale. En décembre 2020, lors de leur premier « pèlerinage » à Dadivank, c’est un aumônier orthodoxe du contingent russe d’interposition qui doit présider l’un de leurs offices comme l’atteste une vidéo relatant l’événement. A l’occasion de l’une de ces visites, ils se sont également entretenus avec l’évêque Vrtanès Aprahamian, alors Locum-tenens du diocèse d’Artsakh, qui les a informés que l’Église arménienne recevait dans ses sanctuaires tous les Chrétiens, mais que les seules célébrations canoniquement autorisées y étaient assurées par le clergé de l’Église apostolique arménienne.

La stratégie des « Les pèlerinages flash-mob »

Samedi 6 février, le même groupe a frappé une nouvelle fois en se présentant cette fois au monastère de Dzidzernavank. Dès le lendemain, le site officiel de cette officine relatait l’expédition : « Des représentants de la communauté chrétienne albanaise-oudie d’Azerbaïdjan ont visité l’antique monastère albanais d’Ağoğlan (nom turc du village voisin), situé sur le territoire de la région de Latchine. Un responsable de l’Agence de Presse Azertac qui s’est rendu à Latchine avec la communauté a déclaré que la visite avait été organisée par le ministère de la Défense. … Un office présidé par Raffik Tanakari, le vice-président de la communauté chrétienne Albano-oudie, a eu lieu dans l’église d’Agoglan. Des prières ont été lues et des cierges ont été allumés ». Un peu plus loin, le journaliste d’Azertac ajoute : « Après le service, lors d’une interview, Raffik Tanakari a déclaré : Pour la première fois en 180 ans, nous avons visité le sanctuaire d’Ağoğlan parce que nos arrière-grands-parents fréquentaient déjà cette église. Aujourd’hui, en compagnie des représentants de la communauté et de soldats qui ont participé à la « Guerre patriotique », nous sommes venus ici, dire des prières, déposer des cierges. Dieu merci, la guerre est terminée. Nos terres ont été libérées de l’occupation. Nous avons dit des prières pour le repos des âmes des martyrs de la guerre du Karabakh et demandé la guérison des blessés ».

Comme à l’habitude, l’homme qui est vraisemblablement salarié par le Comité d’État des Associations religieuses (l’équivalent du Dinaet turc) et les services azerbaidjanais de propagande s’est acquitté de sa tâche de héraut de son pays en déclarant « Aujourd’hui, l’Azerbaïdjan a une fois de plus prouvé au monde qu’il était un pays multiculturel, notant que toutes les mosquées, églises et synagogues d’Azerbaïdjan sont la propriété du peuple azerbaïdjanais ». Il n’a pas non plus dérogé au recours désormais rituels à des arguments pseudo-scientifiques pour « démystifier les falsifications des Arméniens ». Concernant le site de Dzidzernavank, Tanakari dénonce une présumée transformation de l’autel de la basilique lors de sa restauration par les Arméniens : « Dans les sanctuaires albanais, l’autel est à une hauteur de 3 marches, et dans ceux arméniens, de 5 ou 6. Les Arméniens ont fait des changements et rehaussé l’autel. De plus, les croix ont été changées. Des croix arméniennes ont été peintes sur les murs. Mais la structure du bâtiment elle-même indique qu’il s’agit d’un sanctuaire albanais ».

Où et quand aura lieu le prochain « pèlerinage » de ces fils égarés de l’Église arménienne ? Ne manquez surtout pas le prochain épisode !

Sahag Sukiasyan