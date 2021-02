Aurora consacre plus de 470000 dollars au programme d’aide à l’Artsakh et continue de l’étendre

L’Initiative humanitaire Aurora continue d’élargir son programme humanitaire en Artsakh. La réputation internationale d’Aurora et son vaste réseau de donateurs engagés, d’experts, d’humanitaires et de bénéficiaires sont utilisés pour apporter un soutien au peuple d’Artsakh et garantir des solutions efficaces sur le terrain.

Compte tenu de l’ampleur du programme de secours d’Aurora, il a été décidé de faire appel à un expert local ayant une expérience pertinente, et Narine Aghabalyan, ancienne ministre de l’Éducation, des Sciences et des Sports de la République d’Artsakh, a rejoint l’équipe d’Aurora pour diriger le projet. En attendant, Aurora continue d’accepter les propositions d’organisations ayant besoin d’assistance sur le terrain - elles sont invitées à soumettre leurs candidatures à [email protected] .

« Il est très important qu’Aurora soit en mesure d’aider les personnes dans le besoin dans différents coins du monde, ainsi que de diriger des programmes à grande échelle vers l’Artsakh en 2020 ․ Aurora a déjà soutenu une cinquantaine de projets axés sur les besoins immédiats des habitants, touchant des milliers d’habitants d’Artsakh. Nous sommes très heureux d’accueillir Narine dans l’équipe et sommes certains que son expertise permettra au programme d’atteindre de nouveaux sommets », a déclaré Arman Jilavian, membre du conseil d’administration de l’Initiative humanitaire Aurora.

Au lendemain de la guerre, Aurora a fourni une aide directe aux habitants de l’Artsakh sur la base de l’initiative de financement participatif #AraratChallenge et a déjà alloué 473 000 dollars au programme. En collaboration avec des organisations partenaires, le #AraratChallenge aide 48 projets axés sur la fourniture des éléments essentiels aux personnes déplacées et la restauration des infrastructures civiles en Artsakh grâce à un soutien financier, ainsi qu’en mettant en relation des volontaires prêts à donner leur temps et leur expertise avec des organisations humanitaires ayant besoin d’assistance sur le terrain.

Au fil des ans, les co-fondateurs de l’Initiative humanitaire Aurora, Vartan Gregorian, Noubar Afeyan et Ruben Vardanyan et les organisations fondées par eux ont été impliqués dans de nombreux programmes en Artsakh. En outre, à commencer par Marguerite Barankitse, lauréate du premier prix Aurora pour l’éveil de l’humanité, les lauréats du prix Aurora visitent l’Artsakh chaque année, pour en faire la promotion au niveau international.