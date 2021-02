Des sénateurs exhortent l’administration Biden à faire pression sur la Turquie sur le bilan des droits de l’homme et invoquent son soutien à l’Azerbaïdjan

Les sénateurs américains Ron Wyden (D-Ore.) Et Marco Rubio (R-Fla.) ont exhorté hier la nouvelle administration Biden à faire pression sur le gouvernement turc pour qu’il améliore son bilan en matière de droits de l’homme, qui comprend une répression de plus en plus autoritaire de la dissidence tant au niveau national qu’à l’étranger.

La lettre bipartite signée par plus de 50 autres sénateurs a cité le président turc Recep Tayyip Erdogan pour avoir marginalisé l’opposition nationale, réduit au silence ou coopté des médias critiques, purgé les juges indépendants et les remplacer par des fidèles du parti, et emprisonner des dizaines de journalistes.

« La politique étrangère du président Erdogan est également devenue plus belliqueuse et combative au fil du temps. Ces dernières années, il a attaqué effrontément les Kurdes soutenus par les États-Unis combattant l’EI en Syrie, il a acheté des systèmes de défense aérienne russes malgré les avertissements selon lesquels ils étaient incompatibles avec la technologie américaine, et il a encouragé l’Azerbaïdjan à utiliser la violence pour régler un différend territorial avec l’Arménie » ont écrit les sénateurs.

« Le président Erdogan a également tenté de faire pression sur les États-Unis et d’autres pays pour qu’ils extradent des ressortissants turcs, qu’il blâme pour l’échec du coup d’État en 2016. Le gouvernement Erdogan a cherché à faire taire les critiques aux États-Unis comme Enes Kanter, un joueur de la NBA et défenseur des droits de l’homme en poursuivant sa famille en Turquie et en lui plaçant une notice rouge INTERPOL. »

Les sénateurs notent que les États-Unis ont une occasion importante d’influencer le bilan troublant de la Turquie en matière de droits de l’homme, car c’est un allié important dans une région clé du monde.

« Nous croyons que les États-Unis doivent obliger leurs alliés et partenaires à un niveau plus élevé et parler franchement avec eux des questions de droits de l’homme et de recul démocratique », ont écrit les sénateurs. « Nous vous exhortons à insister auprès du président Erdogan et de son administration sur le fait qu’ils doivent immédiatement mettre fin à leur répression contre la dissidence dans le pays et à l’étranger, libérer les prisonniers politiques et les prisonniers d’opinion et inverser leur cours autoritaire. »

La lettre dirigée par Wyden et Rubio a également été signée par les sénateurs américains Charles Schumer (D-NY), John Thune (R-SD), Richard Durbin (D-IL), Roger Wicker (R-MS), Patrick Leahy (D -VT), Thom Tillis (R-NC), Benjamin Cardin (D-MD), Ben Sasse (R-NE), Chris Van Hollen (D-MD), John Boozman (R-AR), Tom Carper (D- DE), Chuck Grassley (R-IA), Sherrod Brown (D-OH), John Cornyn (R-TX), Tammy Baldwin (D-WI), Joni Ernst (R-IA), Patty Murray (D-WA) , James Lankford (R-OK), Brian Schatz (D-HI), Kevin Cramer (R-ND), Richard Blumenthal (D-CT), Cindy Hyde-Smith (R-MS), Maggie Hassan (D-NH) , Mike Rounds (R-SD), Cory Booker (D-NJ), Susan Collins (R-ME), Ed Markey (D-MA), Mike Braun (R-IN), Amy Klobuchar (D-MN), Bill Cassidy (R-LA), Jeanne Shaheen (D-NH), Todd Young (R-IN), Mark Warner (D-VA), Mitt Romney (R-UT), Jeff Merkley (D-OR), John Kennedy ( R-LA), Robert Casey (D-PA),Jerry Moran (R-KS), Martin Heinrich (D-NM), Kyrsten Sinema (D-AZ), Jon Tester (D-MT), Chris Coons (D-DE), Michael Bennet (D-CO), Elizabeth Warren (D-MA), Kirsten Gillibrand (D-NY), Tammy Duckworth (D-IL), Mazie Hirono (D-HI), Jacky Rosen (D-NV), Tim Kaine (D-VA), Sheldon Whitehouse (D -RI), Tina Smith (D-MN) et Joe Manchin (D-WV).