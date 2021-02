Le Médiateur arménien sous les attaques organisées des médias azerbaïdjanais

Les médias azerbaïdjanais ont organisé des attaques contre le défenseur des droits humains d’Arménie Arman Tatoyan ces derniers jours avec la participation de députés également.

Les attaques sont accompagnés d’annonces sur le lancement d’un processus d’insultes extrêmes contre lui, de menaces et de haine.

En outre, le défenseur des droits humains a reçu des menaces également par des messages personnels.

Ces attaques sont liées aux déclarations du Défenseur relatives aux violations des droits de l’homme lors du processus de détermination des frontières de la République d’Arménie, à l’apparition de soldats azerbaïdjanais (drapeaux et enseignes) dans la région du Syunik en République d’Arménie et aux provocations azerbaïdjanaises contre des civils. .

De plus, les déclarations d’Arman Tatoyan sont ouvertement falsifiées, après quoi elles sont soumises à des spéculations manipulatrices.



Par exemple, le défenseur des droits de l’homme parle de l’inadmissibilité de la présence de militaires azerbaïdjanais, de drapeaux et de pancartes dans le Syunik, il parle de crimes de guerre azerbaïdjanais, de menaces de guerre, de nettoyages éthiques et d’arménophobie parrainée par l’État, tandis que les médias azerbaïdjanais le présentent comme un « hystérique ».

Le Défenseur des droits de l’homme d’Arménie juge absolument condamnables ces attaques manipulatrices des médias azerbaïdjanais, qui sont menées avec la participation de politiciens, de correspondance personnelle et falsifient les véritables déclarations du Défenseur, provoquent une nouvelle hostilité et une haine contre les Arméniens.

