Nomination de la nouvelle présidente de la Cour de cassation

Le Parlement arménien a élu mardi une juge senior de 42 ans et ancienne procureure à la tête de la Cour de cassation, la plus haute instance de justice pénale et administrative du pays.

La nouvelle présidente du tribunal, Lilit Tadevosian, était soutenue par 102 membres de l’Assemblée nationale qui en compte 132, parmi lesquels des parlementaires de l’opposition. Son prédécesseur, Yervand Khundkarian, est devenu membre de la Cour constitutionnelle arménienne en septembre.

Tadevosian a été nommé pour le poste vacant par le Conseil judiciaire suprême (SJC), un organe indépendant de surveillance des (...)