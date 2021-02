Les drones tueurs de fabrication arménienne passent des tests militaires

Les drones tueurs de fabrication arménienne subissent des tests programmés par l’État, suivis de tests militaires. Etapes nécessaires pour leur production en série a indiqué Hakob Archakyan le ministre de l’Industrie de Hautes technologies d’Arménie, lors d’une conférence de presse à Erévan.

Arshakyan a rappelé que le gouvernement a donné la priorité à l’industrie militaire. Parlant de l’équipement d’artillerie et de la capacité de fabrication de munitions, il a declare : « Les opportunités qui ont été créées en 2021 seront déjà en mesure de répondre pleinement à notre demande militaire locale en Arménie. Cela s’applique à l’artillerie, aux lance-grenades, aux lance-grenades à main et à d’autres domaines. Des investissements assez importants ont été réalisés en Arménie. Et à cet égard, nous avons déjà un processus de production, une opportunité de l’étendre en 2021. »

Evoquant les drones de frappe et de reconnaissance, le ministre a rappelé qu’il y avait des dizaines de projets financés dans le cadre de programmes de recherche scientifique-conception. « Certains d’entre eux arrivent déjà à leur conclusion logique. Tant en termes d’attaque que de reconnaissance, nous atteignons déjà des opportunités de production. Les services de renseignement des drones, qui ne sont pas inférieurs à ceux similaires en termes de paramètres, peuvent déjà être produits en Arménie » a déclaré H. Archakyan, ajoutant qu’ils étaient largement utilisés par les forces armées pendant la guerre d’Artsakh.

Ainsi, il existe déjà des opportunités de production pour les drones de reconnaissance de fabrication arménienne, qui, selon le ministre, ont été utilisés correctement. « En ce qui concerne la grève, dans certains cas, les tests d’état sont déjà en cours, des tests militaires auront lieu, ils iront en série » a déclaré H. Archakyan.

Arshakyan a déclaré que les technologies radar développées par l’Arménie et utilisées dans les équipements de défense aérienne ont également été utilisées avec succès. Cette orientation est également une priorité élevée pour le gouvernement. « Nous continuerons à financer dans ces directions. Systèmes radar, systèmes de communication, vidéosurveillance optique, systèmes laser optiques. Nous avons également des développements assez sérieux en termes de systèmes de surveillance optique, déjà des capacités de production, ils seront étendus dans un proche avenir, de plus grandes opportunités seront créées à la fois en termes de réalisations de nos forces armées et en termes d’exportations » a affirmé le ministre.

Faisant référence aux budgets de l’industrie militaire, le ministre a déclaré qu’en 2017, 1,6 milliard de drams avaient été alloués à la recherche et au développement. En 2018, il est passé à 2,4 milliards de drams, en 2019 - 3,8 milliards de drams, en 2020, il s’élevait en fait à 3,3 milliards de drams, auxquels s’ajoutaient 3,4 milliards de drams supplémentaires en parallèle avec le début de la guerre. En 2021, 4,6 milliards de drams sont prévus. « Autrement dit, si nous comparons avec 2017, les allocations dépassent plus de 2,5 fois » a déclaré A. Arshakyan.

