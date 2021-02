Le Premier minister a tenu une consultation au Ministère de l’Économie

Le Premier ministre Nikol Pashinyan s’est rendu aujourd’hui au Ministère de l’Économie pour discuter des programmes en cours et à venir du Ministère. La réunion a été suivie par le chef de cabinet du Premier ministre Arsen Torosyan, le ministre de l’Économie Vahan Kerobyan, les vice-ministres, les chefs des agences subordonnés du ministère et d’autres fonctionnaires.

Avant de discuter de l’ordre du jour de la réunion, le Premier ministre a évoqué la situation socio-économique de l’Arménie au milieu de la pandémie mondiale et après la guerre. « Avant de passer à la discussion proprement dite, je voudrais attirer votre attention sur le fait suivant. La République d’Arménie est en état de gestion de crise depuis un an maintenant. En mars 2020, le coronavirus a été officiellement enregistré en Arménie, comme dans de nombreux pays du monde, ce qui a conduit à une crise socio-économique, sanitaire et humanitaire.

Tout au long de la crise, nous avons vu d’autres citer des exemples de gestion de la situation. Mais aujourd’hui, nous avons une situation où la République d’Arménie elle-même peut donner l’exemple à d’autres pays en termes de gestion de crise. Je souhaite attirer l’attention du public sur le fait que cette question était soulevée vingt-quatre heures sur vingt-quatre en juin, juillet, août, ce à quoi nous répondions que l’histoire n’était pas encore terminée et que nous devrions tous attendre que les résultats finaux soient résumés. Aujourd’hui, personne ne se souvient de ce que nos critiques ont dit en juin, juillet ou août. Mais nous devons nous souvenir des accusations concernant notre incapacité à gérer la crise à laquelle nous avons été confrontés en juin, juillet et août.

La guerre était le prochain défi. Couplée à la crise des coronavirus, la guerre pourrait entraîner un effondrement macroéconomique. Il faut noter que nous étions confrontés à un tel défi. Mais aujourd’hui, nous pouvons affirmer avec confiance que nous avons réussi à maintenir la stabilité macroéconomique et, en fin de compte, à obtenir la reconnaissance internationale de la stabilité économique de l’Arménie grâce à une augmentation des émissions d’euro-obligations, car l’évaluation la plus visible et la plus tangible de la position économique d’un pays est la confiance exprimée par les investisseurs institutionnels. Après tout, c’est un puissant indicateur de confiance. Je voudrais également attirer votre attention sur le fait que nous avons réussi à émettre des euro-obligations au taux d’intérêt le plus bas jamais enregistré dans l’histoire de la République d’Arménie. Qu’est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que les investisseurs institutionnels croient en l’avenir économique et politique de l’Arménie. Et aujourd’hui, nous devons formuler ce que nous allons faire ensuite.

Je voudrais signaler le fait suivant. Nous avons eu une année de crise, mais nous avons également eu une année sans crise avant cela. Les résultats de 2019 ont été excellents à tous égards, y compris les indicateurs économiques. Bien sûr, 2020 a été une année de crise : les conséquences de la guerre ont été trop amères pour nous. Dans l’intervalle, comme je l’ai mentionné plus haut, nous avons pu résoudre le problème qui nous était posé. La réhabilitation est la deuxième tâche que nous nous sommes fixée, et la tâche suivante est de revenir au programme de développement en parallèle avec la restauration. Et, bien entendu, le Ministère de l’Économie doit jouer un rôle clé à cet égard.

Aujourd’hui, nous allons entendre ce que nous avons esquissé, ce que nous allons faire et quel genre de garanties nous avons mis en place. Il est crucial de s’assurer que nos plans se réalisent : ce que nous écrivons sur papier ou ce que nous avons à l’esprit doit être concrétisé dans la pratique », a déclaré le Premier ministre.

Ensuite, la réunion a pris note des travaux réalisés pour reprendre la croissance économique et améliorer l’environnement des affaires. Les intervenants ont tenu à élargir la gamme des produits arméniens exportés vers les marchés étrangers, notamment l’Union économique eurasienne, l’Union européenne, les États-Unis et d’autres régions. L’Arménie a mis en place plus de 30 commissions économiques intergouvernementales avec des partenaires étrangers, qui abordent régulièrement des questions liées à la promotion des liens économiques, s’attaquent aux goulots d’étranglement législatifs, organisent des forums d’affaires dans le but d’aider les producteurs locaux à trouver de nouveaux partenaires à l’étranger et à maîtriser de nouvelles ventes marchés.

Il a été signalé que les discussions tenues au sein de l’UEE ont abouti à un certain nombre de décisions importantes, parmi lesquelles la possibilité pour les entités enregistrées par l’UEE, y compris les entreprises arméniennes, de participer à des appels d’offres publics en Fédération de Russie. La décision pertinente entrera en vigueur en juin de cette année. Les entreprises arméniennes pourront participer aux appels d’offres russes dans 10 domaines, y compris l’industrie légère, la construction, l’industrie militaire, etc.

Le Premier ministre Pashinyan a souligné la nécessité de fournir des informations complètes et détaillées aux entreprises locales, notant que cela pourrait ouvrir un vaste champ d’activité aux entreprises ayant de sérieuses perspectives de développement.

Les missions commerciales de l’Arménie sont renouvelées et améliorées à l’étranger, ce qui peut entraîner une augmentation des exportations dans des domaines concrets et une plus grande disponibilité des produits arméniens dans les pays étrangers. Des travaux sont en cours pour accroître le potentiel d’exportation des vins arméniens, des boissons alcoolisées, des conserves et d’autres types d’aliments. Ceci est largement facilité par le système SPG + avec l’UE et les systèmes SPG avec les États-Unis, le Canada et la Suisse.

Les questions liées au partenariat public-privé, à la promotion de l’investissement public, à l’amélioration du cadre législatif applicable ont été abordées lors de la réunion.

Le Centre de soutien à l’investissement discute actuellement de 60 projets concrets avec des investisseurs pour un coût total de 1,5 milliard USD. Certains projets sont actuellement mis en œuvre. Le Centre reste en contact étroit avec les investisseurs et les aide à faire face aux problèmes existants.

Se référant aux programmes d’investissement, les intervenants ont noté que les investisseurs expriment un grand intérêt, en particulier dans le domaine de la construction de réservoirs. Le Premier ministre a donné la priorité à la construction de nouveaux réservoirs dans le pays, soulignant que l’eau va devenir un facteur régional clé au fil du temps. Dans ce contexte, Nikol Pashinyan a souligné la nécessité de prendre des mesures cohérentes pour libéraliser le marché de l’eau et étendre la couverture des terres arables.

Un certain nombre d’autres questions liées aux pertes et fuites dans les stations-service, au développement de l’institut des normes, à l’amélioration globale de l’environnement des affaires ont été abordées lors de la réunion.

ARMENPRESS.