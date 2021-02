Nikol Pashinyan : les investisseurs institutionnels croient en l’avenir économique de l’Arménie

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a souligné que les investisseurs institutionnels croient en l’avenir économique et politique de l’Arménie.

S’exprimant lors d’une consultation au ministère de l’Économie, Pashinyan a noté que la pandémie de coronavirus et la guerre sont devenues les raisons de la crise en 2020, menaçant l’économie du pays, mais le gouvernement a réussi à faire face à la crise épidémique, et pendant la guerre, à éviter une récession macroéconomique.

« Nous avons pu maintenir la stabilité macroéconomique, obtenir une reconnaissance internationale de cette stabilité grâce à l’émission réussie des euro-obligations (ou euro bonds). L’évaluation la plus visible et la plus tangible est l’approche des investisseurs institutionnels lorsque le pays et le gouvernement se voient confier leurs investissements. Cette émission a été réalisée au taux d’intérêt le plus bas de toute l’histoire de l’Arménie. Cela signifie que les investisseurs institutionnels croient, tout d’abord, dans l’avenir économique de l’Arménie, et naturellement dans le politique », a déclaré Pashinyan.

Le Premier ministre a également discuté d’autres actions avec le personnel du Ministère.

