Erdogan à la conquête de l’Islam de France : « les pouvoirs publics ne disent rien »

Les Directions générales des sécurités intérieure et extérieure (DGSI et DGSE) ont alerté l’Élysée sur la stratégie d’infiltration de la Turquie en France. Stratégie qui vise à contrôler la diaspora, mais également à étendre sa domination sur l’islam politique, estime Tigrane Yegavian, journaliste sur les questions du Caucase et du Moyen-Orient.