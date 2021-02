Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a reçu l’Ambassadeur de Chine en Arménie

Le Premier ministre arménien NIkol Pachinian a reçu, aujourd’hui, le nouvel Ambassadeur de la République populaire de Chine en Arménie Fan Yong a informé le bureau du Premier ministre.

Félicitant le diplomate chinois pour sa nomination, Nikol Pachinian lui a souhaité un travail productif au profit des relations arméno-chinoises. Le Premier ministre a eu le plaisir de rappeler sa visite en Chine en 2019 et les réunions impressionnantes tenues avec le Président et le Premier ministre de la République populaire de Chine, qui ont abouti à des accords qui sont mis en œuvre avec succès. « L’Arménie et la Chine entretiennent des relations étendues, les affaires, la culture et l’éducation chinoises sont représentées dans notre pays de manière tangible. Nous sommes prêts à élargir la coopération en cours dans les domaines politique, économique, humanitaire et autres » a déclaré Nikol Pachinian, notant que malgré les difficultés causées par la pandémie mondiale, les exportations d’Arménie vers la Chine ont augmenté en 2020, ce qui témoigne de la dynamique positive du chiffre d’affaires du commerce bilatéral. Le Premier ministre a remercié le gouvernement de la République populaire de Chine d’avoir aidé la République d’Arménie dans la lutte contre le COVID-19.

Reconnaissant pour ces aimables remarques, l’Ambassadeur Fan Yong a déclaré qu’il était honoré d’accomplir une mission diplomatique en Arménie et a assuré qu’il ferait tout son possible pour développer davantage les relations arméno-chinoises. Il a souligné que les deux pays sont liés par une confiance et une compréhension mutuelles et que le gouvernement chinois tient à établir des partenariats solides avec l’Arménie.

Au cours de la réunion, les parties ont échangé des vues sur la situation en Artsakh après la guerre. Le Premier ministre a remercié la Chine pour sa position impartiale sur le conflit du Haut-Karabakh, notant que la question du statut du Haut-Karabakh n’était toujours pas résolue et que l’Arménie attache de l’importance aux négociations dans le cadre de la coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE. Abordant l’aspect humanitaire, le Premier ministre Nikol Pachinian a souligné que l’Arménie accordait la priorité au retour des prisonniers de guerre et des captifs, ainsi qu’à la protection du patrimoine historique, culturel et religieux arménien dans les territoires sous le contrôle de l’Azerbaïdjan.

Fan Yong a déclaré que la Chine soutenait l’instauration de la sécurité, de la stabilité et de la coopération pacifique dans la région, et soutenait les efforts déployés par les coprésidents du groupe de l’OSCE à Minsk.

Les interlocuteurs ont discuté des questions inscrites à l’ordre du jour des relations bilatérales. Dans le contexte du développement des liens économiques, ils ont insisté sur les moyens d’augmenter les investissements chinois en Arménie, de stimuler le chiffre d’affaires, de mettre en œuvre des programmes d’infrastructure, d’améliorer les flux touristiques et de coopérer au sein de l’Union économique eurasienne. Les deux parties ont considéré une coopération prometteuse dans le domaine des hautes technologies, de l’éducation et des affaires humanitaires. Le Premier ministre a proposé de présenter aux entreprises chinoises les opportunités d’investissement qui seront créées à la suite du déblocage des communications régionales. L’ambassadeur de Chine a assuré que les informations seraient transmises aux milieux d’affaires chinois.

L’Ambassadeur de Chine a transmis au Premier ministre Nikol Pachinian une invitation à assister à l’exposition Shanghai Expo - 2021.