Décès de Rita Chouchan Araks

En 2016 elle avait réussi à réaliser son vieux rêve de déménager de Turquie pour vivre en Arménie, une histoire extraordinaire reprise dans les médias locaux.

Rita Chouchan Araks est née en 1935 dans une famille d’Arméniens en Turquie. Plus précisément de la cinquième génération d’Arméniens d’Istanbul, consacrant 40 de ses 85 années à l’enseignement du français.

Diplômée, avec mention, d’une école française d’Istanbul, elle est devenue une enseignante très respectée en Turquie et se souvenait de tous ses étudiants, auxquels elle a enseigné durant 40 ans, parmi lesquels des enfants et des petits-enfants de représentants des autorités turques et de l’intelligentsia.

Lorsqu’on lui demandait comment sa famille avait réussi à survivre aux années du génocide arménien et comment elle avait pu réussir sa carrière en Turquie, Rita répondait modestement : « Nous ne nous sommes pas démarqués. Nous n’avons pas ressenti l’attitude sévère des turcs directement. Indirectement, cela nous a toujours inquiétés aussi bien sûr... Hrant Dink a été tué sous nos yeux ».

En plus d’enseigner, Rita Araks était engagé dans un cercle théâtral qui opérait dans un gymnase français. Sous sa direction, des pièces de théâtre en français ont été mises en scène. C’est la raison pour laquelle elle recevra « l’Ordre des palmes académiques » du ministre français de la Culture de l’époque, Jack Lang.

« J’ai toujours dit que je voulais mourir en Arménie. J’ai vécu toute ma vie en Turquie, ça suffit ! », avait-telle déclaré dans une interview accordée à Sputnik Armenia.

Ses funérailles seront célébrées le 10 février en l’église Saint-Hovhannes.

Que la Terre lui soit légère