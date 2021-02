Les soldats Azéris blessés en Artsakh protestent à Bakou devant le ministère de la Défense : les autorités nous ignorent affirment-ils

Après les mères qui ont perdu leurs fils à la guerre de l’Artsakh, c’est au tour des soldats Azéris blessés lors de la guerre en Artsakh qui protestent devant les bâtiments du ministère de la Défense à Bakou. Ces soldats Azéris affirment que les autorités les ignorent et leur refuse des récompenses ou avantages. Leur protestation est surtout véhiculée par les réseaux sociaux, les médias officiels tenus par le clan Aliev restant silencieux. Les soldats Azéris blessés se plaignent de cette attitude de l’Etat à leur égard. Ils affirment qu’ils étaient aux premières lignes des combats alors que ceux qui étaient derrière eux en second plan ont été récompensés. Le ministère azéri de la Défense garde le silence. Sur les réseaux sociaux azéris circulent également des témoignages de familles de soldats disparus. Les autorités azéries restant silencieuses quant à leur sort. « Les parents ne savent même pas si leurs fils sont captifs ou sont morts, et les autorités ont laissé leur corps pourrir dans les zones de guerre du Karabagh » écrit le site Free Azerbaïdjan.

Krikor Amirzayan