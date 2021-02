Le chiffre d’affaires du commerce Arménie-Chine comprend près d’un milliard USD malgré le COVID-19

La vice-présidente de l’Assemblée nationale Lena Nazaryan a reçu le nouvel Ambassadeur de Chine en Arménie Fan Yong, rapporte le Parlement arménien.

La Vice-présidente a félicité l’Ambassadeur pour son entrée en fonction en Arménie.

Les parties ont évoqué la guerre déclenchée contre l’Artsakh et la déclaration trilatérale signée, soulignant l’importance de la mise en œuvre des dispositions inscrites dans le document. Lena Nazaryan a souligné l’urgence de la question du retour des prisonniers de guerre arméniens et des civils capturés. À son tour, l’Ambassadeur de Chine a souligné la mise en place du cessez-le-feu et a exprimé l’espoir que toutes les questions seraient résolues.

« Ils ont également discuté du lancement du vol direct Arménie-Chine, de la mise en œuvre de programmes conjoints dans plusieurs domaines. Malgré la pandémie, les relations entre l’Arménie et la Chine se sont maintenues, même une croissance a été enregistrée dans le secteur commercial et économique. Le chiffre d’affaires du commerce a atteint près d’un milliard de dollars » a rapporté le service de presse du Parlement.