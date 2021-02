Le Président de l’Artsakh reçoit le Procureur général d’Arménie

Le Procureur général d’Arménie Artur Davtyan est en Artsakh pour une visite de travail où il a été reçu par le Président de la République Arayik Harutyunyan, a déclaré le bureau du procureur général.

Au cours de la réunion, les responsables ont discuté des questions relatives aux droits à la vie, à la circulation des citoyens de l’Artsakh, à l’organisation des activités des institutions étatiques, aux devoirs de service des militaires de l’Armée de Défense, etc.

Ils ont également discuté des fonctions des forces chargés de l’application des lois de la République d’Arménie et de la République d’Artsakh dans les opérations de recherché des disparus et le retour des prisonniers de guerre et des civils arméniens.

Artur Davtyan a noté que dans la situation difficile actuelle, le Bureau du Procureur d’Arménie continue par tous les moyens d’assister le Bureau du Procureur de l’Artsakh dans la lutte contre la criminalité, la mise en œuvre des fonctions procédurales dans le cadre des procédures pénales, ainsi que les réformes envisagé dans le système de justice pénale et d’application de la loi de la République de l’Artsakh.