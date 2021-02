Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le Président de l’Artsakh discutent de la mise en œuvre des projets d’infrastructure

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le Président de l’Artsakh, Arayik Harutyunyan, ont discuté des étapes de la mise en œuvre de grands projets d’infrastructure en Artsakh, a déclaré la porte-parole du Premier ministre arménien Mané Gevorgyan sur Facebook.

« Une réunion a eu lieu sur la mise en œuvre de grands projets d’infrastructure en Artsakh, dirigée par le Premier ministre Nikol Pachinian et le Président de l’Artsakh Arayik Harutyunyan avec la participation des chefs des départements responsables du gouvernement arménien. Les programmes à venir, leurs financements et les prochaines étapes sont décrits » a écrit Mané Gevorgyan.