Krikor Beledian et la littérature arménienne contemporaine

« J’écris dans une langue non pas de rescapés, mais dans une langue rescapée, condamnée à la mort, exécutée en 1915 et toujours en sursis ; étrangement survivante. » Cette conscience d’un héritage à transmettre, Krikor Beledian la construit dès son plus jeune âge dans le quartier d’Achrafieh à Beyrouth où il est né en 1945. Dans une ville plurilingue, ce « fils d’orphelins du désert », les survivants de la Catastrophe, cultive son oreille polyglotte, étudie l’arménien, le français, l’anglais, l’arabe. Il poursuivra ses études de philosophie à Paris avant de se consacrer à l’écriture pour devenir une figure centrale de la littérature arménienne contemporaine. Ses nombreux recueils de poèmes (Topographie pour une ville détruite 1976, Lieux 1983, Mantras 2010), ses essais sur la poésie moderne (Drame 1980, Le Cercle de feu 1988, Le Futurisme arménien 2009), son cycle de récits autobiographiques (Seuils, Le Coup, Signe, L’Image, Le Nom au bout de la langue, Deux, Le Renversement) ont bouleversé le paysage littéraire arménien dont il a profondément renouvelé la pratique. L’ensemble de ses textes fait l’objet d’une édition intégrale aux éditions Sargis Khatchents-Printinfo à Erevan. En français, Krikor Beledian a publié Les Arméniens (Brepols, 1994) et l’ouvrage de référence Cinquante ans de littérature arménienne en France : Du Même à l’autre (CNRS Éditions, 2001). Il a par ailleurs enseigné à l’Université catholique de Lyon et, à Paris où il est établi, il est maître de conférence de langue et littérature arméniennes à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Inalco).