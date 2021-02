Patrick Klugman : « La mémoire de l’Arménie au coeur »

Citant le pouvoir actuel turc, « ses officines » jusqu’à « l’ambassade de Turquie à Paris », l’avocat @PKlugman dénonce :

« Plus la connaissance du génocide (arménien) progresse, plus sa négation redouble de virulence »#LutteContreLeNegationnisme

Après @FredericEncel et moi-même : https://t.co/7mcy4bnq2G

— Jean-Philippe Moinet 🖌📺🗽🍃🎶🌎🌠 (@JP_Moinet) February 8, 2021