Ara Ayvazyan et Philip Reeker ont souligné le processus de paix en Artsakh doit se faire dans le cadre du Groupe de Minsk de l’OSCE

Le 8 février, le ministre arménien des Affaires étrangères Ara Ayvazyan a eu une conversation téléphonique avec le sous-secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires européennes et eurasiennes Philip Reeker.

Un responsable du Département de la diplomatie publique du ministère arménien des Affaires étrangères a déclaré que les interlocuteurs avaient échangé des vues sur des questions liées à l’agenda bilatéral, soulignant le rôle de la plateforme de dialogue stratégique Arménie-États-Unis dans l’avancement et l’approfondissement du programme de coopération. Au cours de la conversation, Ara Ayvazyan et Philip Reeker ont réaffirmé leur engagement mutuel à poursuivre les efforts pratiques pour renforcer encore les relations arméno-américaines, notamment par des échanges à différents niveaux, des consultations et l’expansion de la coopération multidisciplinaire.

Au cours de la conversation téléphonique, les interlocuteurs ont parlé en détail de la sécurité et de la stabilité régionales. Dans le contexte des mesures prises pour faire face à l’agression turco-azérie contre l’Artsakh, Ara Ayvazyan a appelé l’attention de l’interlocuteur sur l’inadmissibilité de créer des problèmes humanitaires, en particulier les obstacles au rapatriement par l’Azerbaïdjan des prisonniers de guerre arméniens et des otages.

Les deux parties ont souligné la nécessité d’aborder les questions clés du processus de paix du Haut-Karabakh dans le cadre des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, ce qui est clairement indiqué dans la déclaration faite par les hauts représentants des coprésidents le 3 décembre. « Ara Ayvazyan a particulièrement insisté sur la nécessité de redoubler d’efforts pour lutter contre la xénophobie en assurant une paix et une sécurité durables dans la région, notamment en éliminant la récurrence des violations massives des droits de l’homme » indique le communiqué.