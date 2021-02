COVID-19 : l’Arménie signale 89 nouveaux cas, 156 guérisons en un jour

Selon le ministère arménien de la Santé au 8 Février à 11 heures l’Arménie avait confirmé 89 nouveaux cas d’infections au coronavirus et 156 guérisons et 6 décès en une journée. Depuis l’apparition du virus, l’Arménie a enregistré au total 168177 cas d’infection dont 159 876 furent guéris et 3123 sont décédés.

1870 tests ont été pratiqués en Arménie au cours de la dernière journée. Le 8 Février 4395 patients atteints du Covid-19 étaient traités en Arménie.

Le nombre de personnes infectées par le COVID-19 mais décédées d’une autre maladie a atteint 783.