Le gouvernement arménien a libéré 14,3 milliards de drams en 2020 pour cofinancer 570 projets de subvention

En 2020, 660 projets de subventions ont été mis en œuvre en Arménie, a déclaré le vice-Premier ministre Tigran Avinyan lors d’une réunion de la commission inter-agences d’évaluation des demandes de subventions pour le développement de l’infrastructure économique et sociale des communautés du pays. Selon lui, 570 des projets ont été financés par le gouvernement pour un montant de 14,3 milliards de drams.

« La création d’un environnement favorable dans les communautés et le développement des infrastructures socio-économiques font partie de nos principales priorités, comme en témoigne la dynamique croissante des projets de subventions », a-t-il déclaré.

Tigran Avinyan a déclaré qu’en 2018, 157 projets de subvention avaient été mis en œuvre avec un cofinancement budgétaire d’un montant de 1,7 milliard de drams. En 2019, le nombre de projets a triplé à 464 avec un cofinancement budgétaire de 9,59 milliards de drams.

Selon le vice-premier ministre, ces projets englobaient presque tous les domaines du développement de la vie communautaire : asphaltage des routes et installation de systèmes d’éclairage public, construction ou réparation de systèmes d’approvisionnement en eau, raccordement des colonies au réseau de gaz naturel. Une attention particulière a été accordée à la construction ou à la rénovation d’immeubles publics et d’appartements, de jardins d’enfants, de parcs et de places.