Poutine participe personnellement aux efforts de rapatriement des prisonniers de guerre arméniens d’Azerbaïdjan afirme l’ambassadeur russe

Le président russe Vladimir Poutine, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le ministre de la Défense Sergueï Shoigu sont personnellement impliqués dans les efforts visant à renvoyer les prisonniers de guerre arméniens toujours détenus en Azerbaïdjan, a déclaré l’ambassadeur de Russie en Arménie Sergueï Kopyrkine.

« Quant au retour des prisonniers de guerre arméniens, c’est l’une des priorités de la déclaration trilatérale (signée par les dirigeants de l’Arménie, de la Russie et de l’Azerbaïdjan du 9 novembre 2020 pour arrêter la guerre dans la zone de conflit du Haut-Karabakh). Je n’exagère pas ; c’est la question dans laquelle le Président de notre pays, les ministres des affaires étrangères et de la défense sont personnellement impliqués. Cette question n’est peut-être pas résolue aussi rapidement que prévu, mais, croyez-moi, le maximum est fait. Je suis sûr que ce sera définitivement résolu », a-t-il dit.

Sergeï Kopyrkin a également évoqué ses récentes réunions avec les ex-présidents arméniens, affirmant qu’ils avaient discuté d’un large éventail de questions, y compris la situation qui s’était développée après la guerre de l’année dernière.

« Nous avons parlé de la mission de maintien de la paix de la Russie, discuté des questions de soutien humanitaire. J’ai également été intéressé d’entendre les évaluations de la politique de l’Arménie. Le cœur de nos discussions était l’amitié arméno-russe », a-t-il déclaré.

Sergeï Kopyrkin a rencontré le premier président Levon Ter-Petrosyan le 25 janvier et Serge Sarkissian le 4 février.

Le 14 décembre, 44 prisonniers de guerre arméniens et autres captifs ont été ramenés chez eux par un avion militaire russe depuis l’Azerbaïdjan et 12 citoyens azerbaïdjanais ont été transportés à Bakou. Quatre autres prisonniers de guerre arméniens ont été rapatriés le 28 décembre avec la médiation de la Russie et du Comité international de la Croix-Rouge. Jusqu’à présent, 59 Arméniens, civils et militaires, ont été rapatriés d’Azerbaïdjan dans le cadre d’échanges entre les deux parties.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont convenu plus tôt d’un échange « tous pour tous » de prisonniers de guerre. Cependant, plus de deux mois après l’arrêt des combats, l’Azerbaïdjan détient toujours des dizaines inconnus de prisonniers de guerre arméniens.