Une délégation technologique iranienne vise à promouvoir les produits en Arménie

Une délégation composée de représentants de 40 entreprises iraniennes basées sur le savoir doit se rendre en Arménie dans le but de promouvoir leurs produits technologiques et d’étendre le marché dans le pays voisin, rapporte le Tehran Times.

Organisée par la vice-présidence pour la science et la technologie, la visite de quatre jours se tiendra du 16 au 19 février.

Le 27 janvier, la vice-présidente pour la science et la technologie, Sourena Sattari, a rencontré le ministre arménien de l’Économie Vahan Kerobyan à Téhéran pour discuter des moyens d’élargir la coopération technologique.

Saluant les réalisations scientifiques et technologiques de l’Iran, Kerobyan a déclaré : « Nous sommes d’accord avec la mise en œuvre d’un projet dans le domaine de la création d’un parc technologique commun entre l’Iran et l’Arménie dès que possible et la formation d’une équipe pour développer la coopération bilatérale. »

Sattari, a déclaré pour sa part, que l’Iran compte quatre millions d’étudiants avec une grande capacité de connaissances, de sorte que le pays compte sur eux pour évoluer vers une économie basée sur la connaissance.

Il y a actuellement 6 000 entreprises basées sur le savoir en Iran, et l’année dernière, elles ont généré un chiffre d’affaires d’environ 12 milliards de dollars, a-t-il souligné.

Il a souligné que l’Iran possède les plus grandes startups de la région dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, de la biotechnologie, de la nanotechnologie, des cellules souches, etc., et qu’environ 50 parcs technologiques ont été créés dans tout l’Iran.

Notant que 98% des médicaments nécessaires dans le pays sont produits dans le pays, il a déclaré qu’un grand nombre de scientifiques et d’universitaires arméniens étudient dans les universités iraniennes.

Il a souligné la nécessité d’élargir la coopération dans le domaine des parcs technologiques communs et des échanges d’étudiants.