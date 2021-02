L’ambassadeur arménien assiste à l’exposition Iran Plast 2021 à Téhéran

Artashes Toumanian, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République d’Arménie en Iran, a assisté à la cérémonie d’ouverture du 14e Salon International des Matières Premières, Machines et Moules, Auxiliaires et Services pour les Industries des Plastiques et du Caoutchouc (Iran Plast 2021).

L’événement a été suivi par Bijan Namdar Zanganeh, ministre iranien du Pétrole qui a prononcé une allocution à cette occasion. Des chefs de missions diplomatiques étrangères étaient également présents à l’événement.

Après la cérémonie d’ouverture, l’ambassadeur arménien et sa délégation ont visité les pavillons d’exposition.

Au cours de l’événement, les perspectives de coopération avec l’Arménie ont été discutées avec les milieux d’affaires iraniens.