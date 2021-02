Des législateurs lituaniens appellent l’Azerbaïdjan à libérer les prisonniers de guerre arméniens

Les membres du Groupe interparlementaire pour les relations avec la République d’Arménie au Seimas lituanien ont adopté une déclaration appelant l’Azerbaïdjan à accélérer l’échange de corps, de prisonniers de guerre et d’otages et leur transfert en Arménie, informe l’ambassadeur d’Arménie en Lituanie, Tigram Mkrtchyan.

Sur la base de la déclaration du 19 novembre de la haute représentante de l’UE sur le Haut-Karabakh au nom de l’UE, des engagements déclarés par les dirigeants de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, de la déclaration du Service européen pour l’action extérieure sur la libération des prisonniers du 29 janvier et de la 1re déclaration de l’Assemblée politique du Parti populaire européen, les législateurs appellent l’Azerbaïdjan à accélérer l’échange de corps, de prisonniers de guerre et d’otages, à suspendre immédiatement les poursuites pénales à leur encontre et à les transférer en Arménie.

« Le retour inconditionnel et immédiat des prisonniers sera l’une des premières étapes vers le rétablissement d’un climat de confiance entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Nous appelons également les institutions de l’Union européenne à soulever cette question humanitaire de manière cohérente dans le contexte des relations actuelles et futures avec l’Azerbaïdjan », déclarent les membres du groupe.