Le Parti d’opposition Arménie lumineuse condamne le revirement du pouvoir concernant les législatives anticipées

Edmon Marukian, le leader de l’un des deux partis d’opposition au Parlement Arménie lumineuse (LHK), a exprimé sa vive préoccupation concernant le revirement amorcé par le gouvernement de Nikol Pachinian sur la question hautement sensible des élections législatives anticipéesn, en mettant en garde contre la radicalisation qu’elle pourrait provoquer au sein d’une partie de l’opinion arménienne résolument hostile au premier ministre qu’elle rend responsable de la grave crise que traverse le pays après sa défaite militaire face à l’Azerbaïdjan. Il craint qu’il n’encourage des appels de plus en plus violents (...)