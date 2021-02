Pachinian et ses alliés politiques ne semblent pas presses de se soumettre à l’épreuve des urnes

Après avoir esquissé un compromis fin décembre, en acceptant l’éventualité de nouvelles élections sous la pression d’une rue qui, indignée par la capitulation signee le 9 novembre avec l’Azerbaïdjan sous l’égide de la Russie, s’était mobilisée pour demander sa demission et la tenue de législatives anticipées, le premier ministre arménien Nikol Pachinian semble être revenu à ses positions initiales, alors que la coalition de 17 partis d’opposition, qui exige toujours la tenue d’un nouveau scrutin, mais qui serait convoqué par un gouvernement intérimaire, a annoncé la reprise de sa campagne de protestation pour le 20 février. Dans un bref communiqué à l’issue d’une rencontre de ses membres avec N.Pachinian le lundi 8 février, l’alliance Im Kayl (Mon Pas) majoritaire au Parlement arménien a fait savoir que les participants de cette rencontre ne constataient pas une “demande” populaire en faveur de la tenue de nouvelles élections, même sous le format proposé par N. Pachinian, qui avait annoncé le 25 décembre dernier, que son gouvernement, quelque peu remanié depuis la défaite dans la guerre du Karabagh, était prêt à les organizer. Une offre rejetée par les deux partis d’opposition représentés au Parlement arménien, comme le souligne le communiqué, ainsi que par les partis de l’opposition extra-parlementaire, qui sont tous hostiles au principe d’élections organisées par l’actuel gouvernement, discrédité selon eux et qui ôterait tout credit à ce scrutin.

S’ils sont d’accord sur ce point, les partis d’opposition sont en désaccord en revanche sur la composition du gouvernement intérimaire qui serait chargé de convoquer ces élections d’ici un an. Si le parti Arménie lumineuse (LHK), deuxième formation d’opposition du Parlement arménien, souhaiterait voir son leader assumer cette charge, les autres partis d’oppositions, regroupés au sein d’un Front du salut national, ont désigné Vasken Manoukian, ancient membre du Comité Karabagh et opposant de longue date, au poste de premier ministre par interim. Des divergences que semble mettre à profit le gouvernement de N.Pachinian, dont la popularité est forcément très entamée depuis la guerre sanglante de l’Artsakh soldée par une humiliante défaire, pour rétropédaler et revenir sur la proposition d’organiser de nouvelles élections ; d’autant que Pachinian lui-même n’a pas manqué d’ironiser à plusieurs reprises, sur la mobilisation relativement faible de l’opposition lors de sa première campagne de protestation en novembre et décembre, qui donnerait donc corps à l’argument avancé aujourd’hui selon lequel le peuple ne voudrait pas de nouvelles élections, et souhaiterait donc que l’actuelle équipe reste au pouvoir en Arménie. A l’exception de l’alliance Im Kayl, qui avait remporté une très large victoire aux législatives anticipées de décembre 2018 dans la foulée de la Révolution de velours qui avait porté Pachinian au pouvoir en mai 2018, toutes les composantes du paysage politique arménien, à commencer par les deux partis d’opposition parlementaire, Arménie prospère (BHK) et Arménie lumineuse, campent pourtant sur leurs positions et exigent la demission de Pachinian, comme le lui ont personnellement fait savoir les leaders du BHK et du LHK quand ils l’ont rencontré fin décembre. Le BHK, qui est l’un des acteurs clé du Front de salut national, entend bien participer activement à la nouvelle campagne de manifestation visant à forcer Pachinian à la demission, telle qu’elle avait été annoncée le 3 février par la coalition d’opposition, que le LHK n’a pas vouu rallier.

Réagissant au communiqué d’Im Kayl, le porte-parole du Front de Salut national, Ishkhan Saghatelian, a annoncé lundi que la première manifestation se tiendrait le 20 février sur la place de la Liberté d’Erevan, donnant ainsi le coup d’envoi de cette nouvelle campagne. “Les citoyens qui pensaient en finir avec ce gouvernement maléfique par la voie des élections descendront donc dans la rue”, a écrit le representant de l’opposition sur sa page Facebook. I.Saghatelian a ajouté que N. Pachinian avait “renoncé” à l’idée d’organiser de nouvelles élections parce qu’il a réalisé qu’il n’avait aucune chance de les remporter. Certaines forces d’opposition, dont le BHK, semblaient pourtant prêtes à participer à des élections même si elles étaient convoquées par le gouvernement de Pachinian. L’ancien president Robert Kotcharian et ennemi juré de Pachinian s’était lui aussi prononcé contre un boycott de telles élections, recommandé par d’autres groupes d’opposition, dont le Parti républicain d’Arménie (HHK) de l’ancien president Serge Sarkissian. R.Kotcharian s’était dit convaincu le 27 janvier de pouvoir remporter la victoire à des élections anticipées avec ses allies politiques. Dans une interview accordée samedi à l’agence de presse russe Sputnik, il s’était de la même manière présenté comme le principal adversaire de Pachinian.