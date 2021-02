La création du ministère de l’Intérieur à l’ordre du jour

La question de la création d’un ministère de l’intérieur et d’un service de police de patrouille est à l’ordre du jour du gouvernement, a déclaré le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan lors de la consultation sur les réformes de la police.

« Nous avons dit à maintes reprises que les réformes judiciaires sont l’une de nos actions les plus importantes pour cette année. Dans ce contexte, les réformes de la police sont également très importantes. Le processus de création d’un ministère de l’intérieur est à notre ordre du jour. Dans cette année, nous devons également lancer la création d’une police de patrouille en Arménie. Le processus a déjà commencé, et aujourd’hui nous devrions également discuter des actions urgentes que nous devons prendre dans ce contexte afin que ce projet ne soit pas retardé davantage, car il a été un peu reporté à cause de la guerre », a déclaré Pashinyan.

Le Premier ministre arménien a déclaré que ce projet doit être mis en œuvre en 2021.

ARMENPRESS.