La faction « Mon pas » de l’Assemblée nationale a eu une réunion avec le Premier ministre Nikol Pashinyan dimanche 7 février. Le groupe « Mon pas » après la réunion dans une déclaration a affirmé qu’il ne voyait pas la nécessité d’élections parlementaires anticipées. La faction continue de soutenir le Premier ministre et le gouvernement dans la mise en œuvre de la feuille de route présentée au gouvernement le 18 novembre.

« Au cours de la réunion, nous avons enregistré que la proposition du Premier ministre arménien d’une élection législative anticipée n’a pas reçu une réponse favorable de l’opposition parlementaire, dans les larges cercles de l’opinion publique il n’y a pas non plus une demande d’élections anticipées, le groupe « Mon pas » continue de soutenir le Premier ministre et le gouvernement pour sa présentation le 18 novembre de la réalisation de la carte routière » a annoncé le groupe parlementaire « Mon pas ».

