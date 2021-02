L’Arménie devrait devenir un pays de sages qu’il sera impossible de vaincre, selon Gor Nahapetyan à propos du projet 301 : Pays des sages.

Un nouveau projet ou plutôt un laboratoire de projets appelé « 301 : Pays des sages » démarre en Arménie. Et le premier sage qui s’est installé en Arménie dans le cadre de cette initiative est Peter Nemoy. Selon l’une de ses hypothèses, l’Arménie peut devenir un pays de sages et un gardien de l’histoire mondiale.

Entrepreneur et philanthrope, co-fondateur de la fondation caritative Friends, Gor Nahapetyan, a également rejoint le projet. Dans une interview exclusive pour l’agence de presse ARKA, il élabore l’une des hypothèses sur l’avenir de l’Arménie, actuellement discutée au sein du laboratoire.

ARKA - M. Nahapetyan, un nouveau projet intitulé « 301 : Pays des sages » a été lancé en Arménie. Pourquoi avez-vous décidé de le rejoindre et de faire partie de cette histoire ?

G. Nahapetyan - Il y a trois questions auxquelles je n’ai pas de réponse. Mais sans y répondre, il est impossible d’avancer dans le futur et, de plus, ces questions doivent être évaluées chaque jour. Je voudrais raconter une blague. Le rabbin se rend à la synagogue et en chemin il est arrêté par un jeune soldat, qui pointe son fusil sur lui et lui dit : « Halte ! Qui es-tu ? Où vas-tu ? » Le rabbin regarde attentivement le jeune homme et demande : « Combien êtes-vous payé ? » Le soldat répond : « 10 shekels par jour ». À quoi le rabbin dit : « Je vous paierai cent shekels par jour si vous me posez ces deux questions tous les jours au même endroit. » Et j’ai trois questions. Qui sommes nous ? Où allons-nous ? Et avec qui allons-nous ? J’ai rejoint ce projet car je souhaite trouver des réponses à ces questions.

ARKA - Pourquoi 301 ? Est-ce une association avec l’année où l’Arménie a adopté le christianisme comme religion d’État ?

G. Nahapetyan - Peut-être. Par exemple, certains participants au projet voient l’année 301 comme ceci : 3 est la Sainte Trinité et 01 est le début du monde numérique. Il peut y avoir plusieurs versions. Chacun peut avoir le sien. Vous pouvez également faire des parallèles avec l’histoire de l’ancêtre des Arméniens, Hayk, qui s’est opposé à Bel (le tyran de la Mésopotamie) et, quittant Babylone, est allé avec son clan (environ 300 hommes avec leurs familles) au nord, où il s’est installé dans le pays d’Ararat. Nous voulons que 300 autres sages de différents pays déménagent en Arménie. Le premier d’entre eux - Petr Nemoy - est déjà là ; il en reste 300. (Petr Nemoy est un consultant en entreprise, un expert dans le domaine des technologies créatives innovantes, un développeur de programmes éducatifs sur le droit d’auteur dans le domaine de la stratégie de gestion pour les cadres supérieurs et les chefs d’entreprise. - N.D.E.).

ARKA - Disons que les 300 sages ont déménagé en Arménie. Pensez-vous que cela fonctionnera ?

G. Nahapetyan - Je pense qu’une chose fonctionnera certainement - 300 personnes sages qui ont déménagé pour vivre en Arménie auront une forte influence sur l’illumination. Je suis sûr qu’ils nous représenteront, vous et nous, et nous aideront à trouver des réponses à ces trois questions. Ils nous aideront également à comprendre pourquoi le monde a besoin de nous et pourquoi le monde devrait nous protéger.

ARKA - Qui sont ces sages ?

G. Nahapetyan - Par exemple, en Inde, il existe le concept de Varna (quatre classes principales de la société indienne ancienne) : sudras - serviteurs, ouvriers salariés ; vaisyas - agriculteurs, artisans, commerçants ; kshatriyas - guerriers influents. Les Kshatriyas étaient généralement élus rois et brahmanes - le plus ancien varna, qui comprenait des prêtres, des scientifiques et des dévots. Tout le monde s’est tourné vers les brahmanes - les sages - pour obtenir des conseils et des significations. Après tout, que font les sages ? Ils communiquent. Petr Nemoy est en Arménie depuis moins d’un mois, mais il connaît déjà un grand nombre de personnes, et à ma grande surprise lors de cette visite, il m’a présenté les Arméniens que je ne connaissais pas. Les gens viennent solliciter des idées, l’apprécient pour sa curiosité et sa capacité d’écoute, surtout pour sa capacité à en extraire les principales significations et à les organiser simplement et clairement.Lorsque les significations sont perdues, des hommes sages sont nécessaires. Et quand il y a un sens, les marchands et les ouvriers viennent au premier plan qui créent des entreprises, des guerriers et des rois apparaissent qui comprennent le sens de ce pour quoi ils se battent et ce qu’ils construisent. Nous avons un pays de sagesse perdue, c’est-à-dire que nous l’avons, mais il doit être réveillé pour que les Arméniens puissent commencer à communiquer et à s’entendre. Ainsi, Petr me présente les Arméniens et les Arméniens eux-mêmes. Parce que quand ils viennent ici, ils commencent à mordre dans la culture, l’histoire, à attirer beaucoup de gens intéressants qui ont des significations, ils les mettent en valeur et les sortent. Nous Arméniens, nous nous parlons peu et nous entendons peu. Mais quand un étranger arrive, et même un sage, alors nous commençons à nous ouvrir.

ARKA - Autrement dit, ils nous donnent l’occasion de nous regarder de l’extérieur et de nous entendre ?

G. Nahapetyan - Entendre, connaître, comprendre et, surtout, trouver un sens, comprendre pourquoi le monde a besoin de nous et quelle partie du corps du monde nous sommes Гор Нахапетян

ARKA - Ne pensez-vous pas que la guerre d’Artsakh a prouvé que le monde n’a pas besoin de nous ?

G. Nahapetyan - Nous ne sommes plus nécessaires maintenant. Le monde ne protège que lui-même. Que devons-nous faire pour faire partie du monde ? Alors le monde nous protégera comme il se protège. Nous devons extraire les significations qui sont ancrées dans les profondeurs, en trouver de nouvelles.

ARKA - Ne pensez-vous pas que dans le monde maintenant chacun n’agit que pour lui-même, ne protège que lui-même et ses intérêts ?

G. Nahapetyan - Il me semble que non seulement en Arménie, mais dans le monde entier, il existe des processus de recherche de nouveaux modèles de gestion, de relations, de modèles économiques, de valeurs et de lignes directrices spirituelles. Fondamentalement, le monde entier est maintenant en train de repenser profondément. Par conséquent, si nous parvenons à devenir une plate-forme expérimentale où nous pouvons trouver des réponses à de nouveaux défis, alors le monde entier nous observera avec intérêt. Après les derniers événements, il me semble, nous avons joué trois des quatre intrigues de Borges. Le premier complot - nous nous asseyons, attendant le Messie, le second - nous renforçons la ville contre l’ennemi, le troisième complot - Dieu est mort. Le quatrième qui reste concerne la recherche : on y va... on ne sait pas où. Lors de la restauration d’une église de Tbilissi, des fresques sont soudainement apparues sous plusieurs couches de plâtre et le visage du Christ a été révélé. Nous devons supprimer ces couches afin de nous retrouver. Il n’y a pas si longtemps, j’ai appris qu’il existe une procédure pour retourner au sein de l’église arménienne. Si, par exemple, vous avez été baptisé enfant, et qu’ensuite vous avez erré et changé de religion, et que vous avez ensuite décidé de retourner au sein de l’église, vous ne pouvez pas être baptisé une seconde fois. Par conséquent, il y a un rite spécial de retour au sein de l’église. Il me semble que nous devons tous passer par cette procédure et revenir à l’essentiel. Je ne me lasserai pas de répéter ces trois questions. La première question est qui sommes-nous ? La deuxième question est où allons-nous ? Et la troisième - avec qui ? Avec des sages du monde entier, nous pouvons peut-être trouver des réponses à ces questions.

ARKA - Nous avons réalisé qui nous sommes, mais comment comprendre - où allons-nous ?

G. Nahapetyan - Il y a plusieurs hypothèses à discuter. Pouvons-nous devenir un pays-gardien des cultures des peuples qui ont perdu leur statut d’État ? Pouvons-nous donner aux Assyriens, Udins, Talysh, Yezidis et autres peuples la possibilité de développer leurs centres culturels et éducatifs sur le territoire arménien ? Essentiellement, faites de l’Arménie un grand Matenadaran (dépositaire de manuscrits anciens à Erevan). L’Arménie peut-elle devenir un pays d’hommes sages, où les gens qui ont perdu le sens de la vie et traversent une crise de la quarantaine en viendront à se retrouver ? Pouvons-nous apprendre au monde à survivre et à trouver une nouvelle force pour la vie, car dans notre histoire, nous l’avons fait plus d’une fois. Pouvons-nous devenir le premier État de réseau virtuel au monde (« Monde arménien ») et unir tous les Arméniens et pas seulement ? Pouvons-nous devenir une terre d’humour, parce que c’est l’un des traits des sages, parce que nous devons être capables de lutter non seulement avec des armes, mais aussi avec des mots. Pouvons-nous construire un pays avec une créanomique et une sensibilité développées ? Pouvons-nous devenir des standards non seulement pour d’autres cultures, mais aussi pour la nôtre ?

ARKA - La troisième question - avec qui ? Les géopoliticiens proposent à l’Arménie deux voies dans la situation actuelle - soit avec la Russie, soit avec la Turquie.

G. Nahapetyan - Je ne suis pas un géopoliticien, je ne sais pas comment se dérouleront les événements dans la région, comment la Turquie et la Russie se développeront. Nous devons penser à notre sécurité ontologique. Il est difficile d’attaquer le gardien des cultures du monde et la terre de l’humour. Comment placer les « drapeaux rouges » ? Parce qu’il y a beaucoup d’animaux dans la forêt, mais seuls les loups ne peuvent pas les traverser. Notre sécurité ne réside pas seulement dans les armes, mais, tout d’abord, dans l’éducation.

ARKA - A propos du 100e anniversaire du génocide arménien, vous avez dit que c’est le seul point d’attraction pour tous les Arméniens, et c’est là le problème. Et quel devrait être le nouveau point d’attraction ?

G. Nahapetyan - Il y a des gestes non fermés qui doivent être fermés. Y compris, la gestalt (1) de la dernière guerre qui n’est pas close. Le côté gagnant a défilé et fermé, nous n’avons rien fait. Même la mémoire des victimes n’a pas pu être correctement honorée. Vous pouvez, par exemple, organiser un grand service de prière de 24 heures - de l’aube à l’aube, 12 heures pour prier pour les morts et 12 heures - pour l’avenir et pour le monde. Cela deviendra le point, la clôture de la gestalt et le nouveau départ. Quand quelque chose de tragique se produit, il y a quatre étapes de deuil et, tout d’abord, vous devez passer par l’étape du déni. Nous devons accepter ce qui s’est passé et passer à autre chose. Je le répète encore une fois, nous devons décider ce qui nous unit en tant que nation et où nous allons. Si nous faisons cela, tout le monde commencera à agir, pas à être triste.

ARKA - Pendant 100 ans après le génocide, nous n’avons pas pu surmonter le complexe des victimes, puis nous avons été une nation victorieuse pendant 30 ans, et aujourd’hui quelle nation sommes-nous ?

G. Nahapetyan - Sommes-nous une nation ? Une nation est une chose. Il y a des Arméniens libanais, des Arméniens syriens, iraniens, géorgiens ; à l’intérieur, nous nous divisons toujours en Arméniens du Karabakh et de Gyumri. Et qu’est-ce qui est commun entre nous, qu’est-ce qui nous unit ? Si nous trouvons cela et le renforçons, nous commencerons et serons capables de construire ce que nous pouvons mettre à côté du mot « nation ».

ARKA - Vous pensez qu’il devrait y avoir une âme en tout. Y a-t-il une âme en Arménie ?

G. Nahapetyan - Oui. Il y a quelque chose dans l’atmosphère ici. Les gens changent ici, trouvent quelque chose qui leur est propre et veulent revenir ici. En même temps, je crois que nous sommes la nation la plus inhospitalière, mais je veux changer cela en invitant des sages ici. L’hospitalité ne consiste pas à emmener les clients dans des lieux touristiques et à savourer notre fantastique cuisine arménienne. L’hospitalité, c’est quand les non-Arméniens peuvent accomplir quelque chose dans notre pays, devenir un fonctionnaire du gouvernement, créer des familles. Le premier geste d’hospitalité sera de savoir comment nous accueillerons ces sages et si nous pouvons financer conjointement leurs résidences, en faisant un don de 301$ chacun.

ARKA - Il y a plusieurs années, vous avez dit qu’avec votre âme vous étiez en Arménie, et avec votre cœur vous étiez en Russie. Est-ce toujours le cas ?

G. Nahapetyan - Oui.

(1) Thérapie corporelle, émotionnelle, mentale, sociale et spirituelle