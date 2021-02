La Juventus de Turin s’intéresserait à Henrikh Mkhitaryan

Alors qu’Henrikh Mkhitaryan s’apprête à revoir son contrat avec l’AS Rome, un autre club italien la Juventus de Turin s’intéresserait des services de l’Arménien. Le site Calciomercatoweb révèle cette information. La Juventus de Turin attendrait pour voir si le capitaine de l’équipe d’Arménie prolonge son contrat avec l’AS Rome et les turinois sont intéressés par le milieu de terrain de l’AS Rome.

Mais Mkhitaryan est sur le point de prolonger son contrat avec l’AS Rome. Si Henrikh Mkhitaryan ne signe pas de nouveau contrat avant la fin de la saison en cours, il sera libre de tout engagement.

Rappelons que dans cette saison du championnat d’Italie (Série A), l’Arménien a participé à 20 rencontres, marqué 9 buts et réalisé 8 passes décisives. Un palmarès plus qu’honorable.

Krikor Amirzayan