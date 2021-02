L’Italie dément les informations sur l’invitation de l’Azerbaïdjan au sommet du G20 à Rome

L’agence de presse azérie « Report » a répandu un autre mensonge, cette fois au nom de l’Italie, affirmant que l’Italie avait invité l’Azerbaïdjan au sommet du G20. Interrogé par Armenpress, le chargé d’affaires de l’ambassade d’Italie en Arménie, Giovanni Nicola Dionisi, a déclaré que cette information était sans fondement.

« Les rumeurs selon lesquelles l’Italie a invité l’Azerbaïdjan au sommet du G20 sont sans fondement, il n’y a pas eu de telles informations, cela n’est pas confirmé » a indiqué l’Ambassade.

Se référant à la position de l’Italie sur le règlement du conflit du Haut-Karabagh, l’Ambassade a indiqué qu’elle était claire et équilibrée et présentée dans une déclaration officielle du 11 novembre 2020 par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

« L’Italie salue la déclaration trilatérale signée par l’Azerbaïdjan, l’Arménie et la Russie sur un cessez-le-feu au Haut-Karabakh et espère qu’elle sera pleinement respectée. Nous prenons note des accords conclus entre les parties dans l’espoir qu’ils ouvriront une nouvelle voie pour établir la paix dans la région et stabiliser la situation » indique le communiqué. Le ministère italien des Affaires étrangères a également noté que l’Italie, en tant qu’État membre du Groupe de Minsk de l’OSCE, exprime son plein soutien aux pays coprésidents.