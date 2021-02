La représentante de l’OSCE pour la liberté des médias rencontre l’Ambassadeur d’Arménie

La représentante de l’OSCE pour la liberté des médias (RFoM), Teresa Ribeiro, a rencontré l’Ambassadeur Armen Papikyan pour discuter de l’évolution de la liberté des médias en Arménie et des domaines dans lesquels l’institution de la RFoM peut fournir une assistance, rapporte le site Web de l’OSCE.

Ribeiro a salué les assurances que la liberté des médias et la sécurité des journalistes sont des sujets importants à l’ordre du jour du gouvernement. Elle s’est déclarée prête à apporter son soutien à l’Arménie sur les questions relatives à la liberté des médias et à la liberté d’expression.

Teresa Ribeiro et Armen Papikyan ont parlé du défi des « fausses nouvelles » et de ses effets sur la liberté des médias, y compris l’importance de l’éducation aux médias comme l’un des éléments pour résoudre le problème.

Les parties ont en outre parlé de la conférence de presse régionale du Caucase du Sud, organisée chaque année par le bureau du RFoM, et ont convenu d’engager de nouvelles discussions sur l’événement à venir 2021. Ils ont également discuté des perspectives de coopération dans d’autres domaines et d’une éventuelle visite du RFoM en Arménie.