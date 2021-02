Le premier président arménien Levon Ter-Petrosyan a discuté de la situation en Arménie et en Artsakh avec Jonathan Lacôte

Lundi 8 février, le premier Président de la République d’Arménie Levon Ter-Petrosyan a reçu dans sa maison privée, l’Ambassadeur de France en Arménie, S.E. Jonathan Lacôte. Information rapportée par Arman Mousinyan, le porte-parole de Levon Ter-Petrosyan sur sa page Facebook.

« Au cours de la conversation, qui a duré plus d’une heure, ils ont évoqué la situation en Arménie et en Artsakh, les perspectives d’évolution politique interne en Arménie, ainsi qu’un certain nombre de problèmes économiques, sociaux et humanitaires » a indiqué Arman Mousinyan.

La réunion a été suivie par la Première conseillère de l’Ambassade de France en Arménie Claire Le Flescher et le Directeur du cabinet du premier Président de la République d’Arménie, Avetis Avagyan.