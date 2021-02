Francis Veber, le réalisateur du « Dîner de cons », va tourner un nouveau film au printemps

Le roi de la comédie française, réalisateur de La Chèvre et du Dîner de cons, sort de sa retraite.

L’information, glissée à la fin d’une interview accordée ce week-end au Figaro, est passée inaperçue. Elle est pourtant de taille : le réalisateur et scénariste Francis Veber, roi de la comédie française dont les films ont fait rire plus de 40 millions de Français et sont sans cesse rediffusés, sort de sa retraite.

