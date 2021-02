7 nouveaux joueurs recrutés par le club de Sevan

Parmi ces joueurs l’international arménien, le défenseur Artiom Khatchaturov un ancien joueur de Lori Vanadzor et qui a disputé 4 rencontres avec l’équipe d’Arménie. Par ailleurs les autres nouveaux joueurs arrivés à Sevan sont David Ayvazyan, Edvin Hakobyan, Akhmed Djindoyan et Narek Aslanayan. Par ailleurs le gardien de but portugais Didi est également arrivé à Sevan. Ce dernier avait été international portugais des U19.

Krikor Amirzayan