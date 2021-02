Twitter bloque plusieurs messages du leader nationaliste turc Devlet Bahçeli et punit les Loups Gris

Twitter a bloqué plusieurs messages du leader nationaliste turc Devlet Pahçeli pour avoir violé l’ordre par ses menaces répétées. Le chef du Parti du mouvement nationaliste (AKP), membre du bloc parlementaire du président turc Recep Tayyip Erdogan a écrit qu’Erdogan protestait contre la nomination de l’AKP (Parti de la Justice et du Développement) au poste de recteur de l’un des les universités les plus prestigieuses du pays. « Des serpents venimeux que nous devons écraser leurs têtes » avait commenté D. Pahçeli.

L’AKP a déclaré que Twitter a bloqué quelques messages de Devlet Pahçeli notamment ses protestations contre les manifestants de l’université Pogazici. L’AKP affirme que « les forces qui sont derrière Twitter ont décidé de soutenir les manifestants devant l’université Poghazici et les organisations terroristes ».

Krikor Amirzayan