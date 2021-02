L’Arménie est dans la liste des destinations préférées des touristes russes

Selon une étude du OneTwoTrip reprise par l’agence russe RIA Novosti, les experts en tourisme ont étudié et classé les destinations préférées des touristes russes pour le printemps.

En analysant les recherches de billets d’avion du 1er mars au 31 mai, les spécialistes de la société ont constaté que Moscou était l’une des destinations les plus populaires. La capitale russe est traditionnellement en tête de liste des destinations prisées. En deuxième lieu, Sotchi, où un répondant sur dix aimerait se rendre. La troisième place est occupée par Saint-Pétersbourg.

En outre, la liste comprend Simferopol, Krasnodar, Kaliningrad, Mineralnye Vody, Ekaterinbourg et Novosibirsk. La Turquie est un leader dans les destinations étrangères. 18% des Russes ont étudié les options de vol vers Istanbul.

Les trois destinations les plus populaires sont les Émirats arabes unis et l’Égypte. En outre, les clients russes vérifient souvent les billets pour les Maldives, l’Ouzbékistan, les États-Unis, le Kazakhstan, Chypre, l’Arménie et la Serbie.

Krikor Amirzayan