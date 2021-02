ENQUETE. Comment le président turc Recep Tayyip Erdogan infiltre la France

Un avertissement en guise de mot d’accueil. Reçu en visite officielle à Paris, le 5 janvier 2018, le président Recep Tayyip Erdogan avait lancé aux dirigeants du Conseil français du culte musulman (CFCM) cette sentence provocatrice : « Les musulmans de France sont sous ma protection. Ceux qui vous touchent me touchent. » Trois ans plus tard, alors que les tensions se sont multipliées – jusqu’aux invectives publiques – entre le chef d’État ottoman et Emmanuel Macron autour de la politique française de lutte contre l’islamisme, les informations collectées par les services de renseignement attestent la réalité de l’activisme turc sur notre territoire.

