Ara Poghosyan le président de la Ligue arménienne de basket-ball est satisfait de la saison et du bon travail des fans

Selon Ara Poghosyan, président de la saison régulière de la Ligue A arménienne de basket, la finale de la Coupe d’Arménie a été spectaculaire du point de vue de la participation des supporters.

Ara Poghosyan affirme « Deux équipes ont joué en finale et ont fait un très bon travail avec les supporters. Cela m’a vraiment fait plaisir de voir autant de fans dans la salle. Tant de fans semblaient venir uniquement aux matchs de l’équipe nationale. J’espère que les demi-finales de la Ligue se dérouleront dans cette atmosphère. » Selon Ara Poghosyan, la demi-finale de la Ligue A est tellement spectaculaire et serrée qu’il est difficile d’avoir des favoris.

Lors de la finale de la Coupe d’Arménie, deux équipes de pré-saison se sont affrontées : Vahagni City et Med Foxis. Dans la moitié décisive, Med Foxis a remporté 94:93 avec un avantage d’un point sur le jeu le plus précis, le plus persistant et le plus précis.

Formé en 2020, Med Foxis est devenu le vainqueur de la Coupe d’Arménie en un an.