Infiltration de la Turquie en France

Ce n’est pas faute d’avoir prévenu les pouvoirs publics de l’infiltration de la Turquie tous azimuts, mais les faits sont là et patents. Ainsi comme le rappelle le JDD « Plusieurs rapports adressés à l’Élysée par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et la Direction du renseignement de la Préfecture de police (DRPP) à la fin du mois d’octobre 2020 – et que le JDD a pu consulter – dévoilent l’ampleur, les formes et les objectifs d’une véritable stratégie d’infiltration impulsée depuis Ankara au moyen de réseaux animés par l’ambassade de Turquie et le MIT, le service d’espionnage turc. Ces « vecteurs d’influence » pointés par les experts français agissent principalement auprès de la population turque immigrée, mais aussi à travers les organisations musulmanes et même depuis peu dans la vie politique locale, par l’appui apporté à des élus inféodés. »

On se souvient de la fameuse phrase d’Erdogan à Lyon puis à Paris en 2014 à l’adresse des Turcs de France : "les Turcs de France devaient s’intégrer mais pas “s’assimiler” : “N’oubliez pas votre culture, vos traditions et vos croyances (…) Ne laissez pas vos enfants s’assimiler »