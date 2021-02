La production de vestes portant le label Made in Kurtan est devenue l’une des cartes de visite de la région de Lori en Arménie

Mariam Antonyan, la directrice de la fondation caritative « Astghik », a expliqué aux internautes comment l’idée est née, quels sont les produits et pourquoi Made in Kurtan a un tel succès.

Vidéo placée sur le site de la région de Lori.

Krikor Amirzayan