VTB Arménie finance TelCell CJSC

La baque VTB Arménie et Telcell CJSC coopèrent depuis plus de 10 ans dans le cadre de la gestion des règlements et des transactions en espèces. En 2020, ils ont commencé à coopérer également dans le cadre des opérations de crédit et documentaire, a rapporté le service de presse de la banque.

Selon la banque, la coopération élargie avec VTB Arménie permettra à Telcell CJSC de mettre en œuvre des plans de développement : faire progresser le développement du commerce électronique et l’utilisation de la monnaie électronique, étendre le réseau de terminaux et les points d’acceptation des paiements, améliorer l’équipement technique et les logiciels, rendant le processus de paiement et de transfert d’argent aussi pratique et abordable que possible.

Aujourd’hui, Telcell est le plus grand système du marché arménien des paiements instantanés. Le système est en constante expansion, offrant divers services innovants. Le réseau de terminaux Telcell dessert plus de 3 500 terminaux dans toutes les régions d’Arménie. Telcell Wallet est activement utilisé par plus de 200 000 utilisateurs. Actuellement, l’entreprise accepte les paiements pour 450 services différents.

Grâce aux services de Telcell CJSC, en 2012, VTB Arménie est passée au libre-service client, ce qui leur a permis d’effectuer rapidement et facilement divers paiements et virements, de réapprovisionner les comptes bancaires et bancaires, les dépôts, rembourser les prêts et effectuer les remboursements en avance sur le programme.

En collaboration avec Telcell, la Banque a également lancé un service à distance, permettant aux clients de recevoir des transferts d’argent rapides sur leurs cartes bancaires. Pour ce faire, le client doit sélectionner « Recevoir le transfert d’argent » sur le terminal de paiement Telcell dans la section de VTB Arménie et remplir les données nécessaires : numéro de carte sur lequel le transfert d’argent sera crédité, code de transfert d’argent, la devise et le montant du transfert, la devise préférée et le numéro de téléphone portable.

Les produits de crédit et les instruments financiers fournis par la Banque visent à résoudre divers problèmes des entrepreneurs à différents stades de développement des affaires. Les produits de prêt sont fournis dans le but de financer les transactions commerciales, les investissements à court terme, la reconstitution des actifs fixes et circulants et de couvrir les comptes fournisseurs des clients.

Pour chaque client, VTB Arménie applique une approche individuelle flexible, prenant en compte les spécificités du type de leur activité commerciale.

Des informations plus détaillées sur les produits de prêt de la banque destinés aux petites et moyennes entreprises peuvent être obtenues sur le site officiel de la Banque, dans ses succursales ou en appelant le Centre de contact au 87-87.

La banque est contrôlée par la Banque centrale d’Arménie.