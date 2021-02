Le centre de traitement des données d’Unibank passe à l’énergie verte

Le centre de traitement des données (DPC) d’Unibank est entièrement passé à l’énergie produite par des panneaux solaires. « Il s’agit du premier centre de traitement des données bancaires en Arménie qui fonctionne sur une source d’énergie renouvelable, a rapporté le service de presse de la banque.

Le centre de traitement des données d’Unibank a été créé en 2016 pour traiter et stocker de grandes quantités d’informations. Le centre assure le bon fonctionnement du serveur, du réseau et des équipements de communication de la banque.

Le projet de transition énergétique aux fins de la décarbonisation est l’un des principaux volets de la stratégie de développement d’Unibank. Le passage du DPC à l’énergie solaire effectue deux tâches à la fois : il permet de protéger l’environnement, et augmente également l’autonomie du complexe, tout en garantissant son efficacité maximale.

« Nous nous intéressons depuis longtemps aux perspectives de remplacement des sources d’énergie traditionnelles. Il s’agit d’une tendance mondiale soutenue également par notre équipe. Nous nous sentons responsables envers les générations futures et nous nous efforçons de garantir que nos activités ne contribuent pas au changement climatique. Dans le cadre de notre responsabilité sociale d’entreprise, nous continuerons à investir dans des projets verts, réduisant ainsi l’impact négatif sur l’environnement », a commenté Mesrop Hakobyan, président du conseil d’administration d’Unibank.

En Europe et aux États-Unis, de plus en plus d’entreprises se tournent vers des générateurs verts. Selon le groupe de réflexion britannique Ember, en 2020, les énergies renouvelables dans l’Union européenne ont produit plus d’électricité pour la première fois dans l’histoire du monde que le gaz et le charbon.

L’efficacité et la faisabilité de l’utilisation de sources renouvelables dépendent en grande partie des caractéristiques naturelles de la région. L’Arménie est un pays ensoleillé. L’apport annuel d’énergie solaire sur le territoire de la République d’Arménie est 1,7 fois supérieur à la moyenne européenne.

L’utilisation de l’énergie solaire permettra de répondre pleinement aux besoins énergétiques et au fonctionnement sans problème du centre de traitement de données, ce qui permettra à la banque d’augmenter sa mobilité. C’est un avantage important qui fait du centre un système autonome, indépendant du réseau électrique de la ville. Grâce à des alimentations sans coupure, le centre est protégé des situations de force majeure : si nécessaire, il peut également être déplacé vers un autre emplacement.

Unibank a démarré son activité en 2001. Les fondateurs de la banque sont Gagik Zakaryan et George Piskov.

La banque gère 53 succursales et plus de 100 points promotionnels à travers l’Arménie. Unibank est l’un des leaders du marché de détail. Pour offrir à ses clients des services modernes, la banque utilise activement les technologies et innovations financières.

Unibank a été l’une des premières banques en Arménie à automatiser le processus d’examen des demandes de prêt et a introduit en 2020 une technologie d’intelligence artificielle dans la notation du crédit, qui a permis de traiter de grandes quantités d’informations plus rapidement et plus efficacement, d’analyser le comportement des clients et de modéliser leur profil avec une grande précision.

En 2018, le SME Banking Club a décerné à Unibank le certificat de la banque la plus innovante 2018.

Les SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018 ont nommé Unibank lauréat dans la catégorie « Meilleur service client de banque privée de la CEI ».

L’une des étapes importantes du développement d’Unibank a été l’introduction en bourse réalisée en 2015. En 2020, les obligations libellées en dollars américains de la banque ont passé une cotation secondaire à la Bourse de Moscou et sont devenues disponibles pour un large éventail d’investisseurs russes.

En 2020, le système de paiement international Visa a décerné à la banque le prix Sustainability Icon, appréciant vivement les résultats de ce partenariat fructueux.

L’agence internationale Moody’s Investors Service a attribué une note de crédit B2 à Unibank avec une perspective « stable ».