AraratBank signe un accord bilatéral de 5 millions de dollars

AraratBank et BlueOrchard Covid-19 le Fonds de soutien aux MPME des marchés émergents et frontaliers ont conclu un accord de prêt bilatéral d’un montant total de 5 millions de dollars pour soutenir les MPME touchées par le COVID-19 en Arménie, a indiqué le service de presse de la banque dans un communiqué de presse.

Il a déclaré que les facilités de prêt du Fonds permettront aux micro, petites et moyennes entreprises de poursuivre ou de reprendre leurs activités dans les conditions d’une pandémie, tout en créant des emplois et en stimulant l’économie.

« Je suis heureux d’annoncer que le fonds de soutien aux MPME des marchés émergents et frontaliers Covid-19 a été lancé par BlueOrchard avec lequel AraratBank coopère efficacement depuis février 2013. Ces nouvelles facilités de prêt permettront aux MPME d’atténuer l’impact du COVID-19 sur l’économie de l’Arménie. Il convient de noter qu’AraratBank a participé activement aux programmes visant à lutter contre l’impact économique du COVID-19 et a fourni des facilités de prêt d’une valeur d’environ 6 milliards de drams arméniens à plus de 120 bénéficiaires touchés par le coronavirus », a commenté Mher Ananyan, président du conseil d’administration d’AraratBank.

Normunds Mizis, directeur du crédit de BlueOrchard, a déclaré : « Les MPME ont été particulièrement exposées à l’impact économique de la pandémie de Covid-19. AraratBank s’est adapté avec succès à cet environnement difficile, améliorant et étendant son offre de banque numérique pour garantir l’accès à ses clients. En ces temps difficiles, nous sommes très fiers de soutenir AraratBank et le secteur arménien des MPME dans la reprise de leurs opérations et de leurs activités et de contribuer à la création d’emplois et à la stabilisation de l’économie locale.

Fondée en 1991, AraratBank OJSC est l’un des leaders du secteur bancaire arménien, fournissant les services bancaires les plus récents et de la plus haute qualité aux personnes physiques et morales, en appliquant des technologies de pointe et en créant une culture d’entreprise particulière dans les relations banque-client.

Grâce aux technologies bancaires innovantes et aux meilleures pratiques de gouvernance d’entreprise, la banque compte 56 succursales à travers le pays. AraratBank participe activement au secteur réel de l’économie arménienne, en particulier dans les prêts aux PME. AraratBank coopère avec 17 institutions financières internationales réputées.

En rapportant une croissance stable des indicateurs financiers d’année en année, AraratBank prend sa position unique dans le secteur bancaire de la République d’Arménie. Malgré les défis mondiaux, la banque a réussi à assurer la stabilité des principaux indicateurs financiers au cours de l’année en cours. Ainsi, d’après les indicateurs de performance fin 2020, le total des actifs s’élevait à 475,3 millions USD. Le portefeuille de prêts s’élevait à 283․4 millions USD, la part des prêts aux entreprises totalisant 56․6% (160,3 millions USD) et la part des prêts aux particuliers totalisant 46,2% (130,9 millions USD) dans le portefeuille de prêts.

Le total des passifs au cours de la période considérée s’est élevé à 402,0 millions USD.

En raison de la dévaluation du Dram par rapport à l’USD, le capital total a chuté par rapport à l’indicateur de l’année précédente - 77,9 millions USD, pour un total de 73,2 millions USD. En 2020, le bénéfice net s’élevait à 2,6 millions USD. Malgré les défis en 2020 ainsi que les risques d’éventuelles sorties de fonds des clients, AraratBank a réussi à maintenir les ratios d’adéquation des fonds propres à 15,09% et de liquidité totale à 24,56% en décembre.