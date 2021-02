Les militaires du contingent russe de maintien de la paix dans le Haut-Karabagh ont mené des exercices de tir avec les armes standard du VTT-82

Dans le cadre d’exercices d’entraînement au combat, les militaires du contingent russe de maintien de la paix au Haut-Karabagh ont effectué un certain nombre de tâches d’entraînement sur le polygone Stepanakert.



Lors des formations avec les équipages de véhicules blindés de transport de troupes, des exercices théoriques et pratiques ont été menés sur le fonctionnement du châssis et de l’armement standard du VTT-82, ainsi que sur l’ordre de leur maintenance.



Les équipages de véhicules de transport de troupes ont pratiqué la conduite à haute vitesse sur des terrains et ont effectué des exercices de tirs, en utilisant des armes du VTT-82А.



Malgré le service 24 heures sur 24 des soldats de la paix russes aux postes d’observation, le commandement du contingent russe de maintien de la paix a prévu des cours sur les principaux types d’entraînement au combat, y compris tactique, tactique-spécial, tir, ainsi que la conduite de véhicules de combat et d’autres équipements automobiles spéciaux.



Au total, environ 200 militaires russes ont participé aux cours d’entraînement au combat.