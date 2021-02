Le discours de la Turquie sur la paix avec l’Arménie sonne creux par Amberin Zaman

Dans sa récente chronique Global Opinions pour le Washington Post, l’éminente analyste turque Asli Aydintasbas a cité un conseiller principal du président turc Recep Tayyip Erdogan comme lui ayant dit que la Turquie « est prête à normaliser ses relations avec l’Arménie » après avoir aidé son allié régional, l’Azerbaïdjan à vaincre le pays dans une guerre courte et sanglante en novembre dernier pour reprendre le contrôle de la région du Haut-Karabakh. « Le responsable dit maintenant qu’ils pourraient s’engager avec leur ennemi historique et même ouvrir le poste frontière », a-t-elle noté. Le fonctionnaire anonyme lui a dit : « Le problème pour nous a toujours été l’occupation arménienne du territoire azéri. C’est maintenant résolu. Si l’Arménie est prête à faire un pas, nous sommes prêts ».

L’affirmation cadre avec la politique de longue date de la Turquie selon laquelle elle n’établirait pas de relations diplomatiques avec son voisin oriental ni ne rouvrirait ses frontières avec elle jusqu’à ce qu’elle se retire du Haut-Karabakh. Les frontières ont été scellées en 1993 pour montrer la solidarité avec l’Azerbaïdjan au sujet de l’occupation par l’Arménie du Haut-Karabakh, une enclave à majorité arménienne qui a été accordée par Joseph Staline à Bakou pour maintenir les satellites divisés et fermement sous l’emprise soviétique.

Les critiques affirment que la magnanimité apparente de la Turquie reflète davantage ses efforts récents pour réparer ses liens déchirés avec Washington sans faire les concessions qui lui sont réellement demandées, à savoir se débarrasser immédiatement de ses missiles russes S-400. Alors qu’Asli Aydintasbas convient que la Turquie peut être motivée par l’opportunisme, elle soutient que cela n’est pas pertinent. « Parfois, les positions intéressées finissent par produire des résultats positifs. C’est la première fois que des responsables turcs formulent une proposition très claire pour normaliser les relations avec l’Arménie », a déclaré Asli Aydintasbas à Al-Monitor. « J’espère que la communauté internationale pourra encourager cela. »

Les États-Unis et la Suisse ont déjà été épuisés une fois en 2009, lorsque la Turquie a signé ce qui était alors salué comme un ensemble d’accords historiques, ils avaient aidé à négocier avec l’Arménie pour forger des relations diplomatiques et rouvrir leurs frontières communes pour faire céder Erdogan à la pression azerbaïdjanaise et s’éloigner.

Asli Aydintasbas insiste cependant sur le fait que l’Azerbaïdjan ne constitue plus un obstacle. « Les responsables turcs soulignent qu’ils se sont entretenus avec [le président Ilham] Aliyev et ont son consentement », a-t-elle déclaré. Cavid Aga, un analyste et blogueur azerbaïdjanais basé à Ankara, estime cependant que l’Azerbaïdjan s’opposerait à toute ouverture de frontière qui précéderait l’ouverture d’un projet de couloir reliant le Nakhitchevan, une enclave azerbaïdjanaise à la frontière turque, avec l’Azerbaïdjan proprement dit. « Nous ne pouvons pas aller au Nakhitchevan comme à l’époque soviétique. Nous devons soit prendre un vol, ce qui ne se produit pas en raison de la quarantaine [liée au COVID-19], soit traverser un territoire iranien accidenté. Donc, si la Turquie ouvre ses frontières avec l’Arménie, cela nous semble injuste », a-t-il déclaré.

Hormis ces considérations, qu’en est-il de l’Arménie ? Est-elle prête à « faire un pas ? »

Pas en ce moment dans un futur proche, a affirmé un haut diplomate arménien s’exprimant à condition qu’il ne soit pas identifié par son nom. Le diplomate a soutenu que les ouvertures turques étaient liées aux vœux du président Joe Biden de rejoindre un nombre croissant de nations qui ont officiellement reconnu le meurtre de masse de plus d’un million d’Arméniens ottomans en 1915 comme un génocide. La Turquie a dépensé pendant des décennies des dizaines de millions de dollars en lobbying pour éviter une telle reconnaissance et attribue les décès à l’exposition aux éléments, à la faim et à la maladie en plein conflit. La plupart des historiens crédibles conviennent qu’il s’agissait d’un génocide.

« Le soutien ouvert de la Turquie à la guerre d’agression de l’Azerbaïdjan sous la forme de son expertise militaire de haut niveau, de ses consultants, de ses armes ainsi que du recrutement et du transport de mercenaires islamiques [de Syrie] a ressuscité les craintes centenaires des Arméniens concernant le génocide », a déclaré le diplomate. « Il est choquant qu’un pays puisse s’en tenir à une intention génocidaire pendant un siècle, sans ressentir un pouce de culpabilité pour ce qu’il a fait ses prédécesseurs, [plutôt que] reconnaître et se repentir du crime », a-t-il ajouté.

De tels sentiments sont répandus. La réconciliation avec la Turquie porterait probablement un coup fatal au Premier ministre arménien assiégé Nikol Pashinyan , qui fait face à des appels populaires à sa démission pour sa gestion de la guerre. Jake Hanrahan, créateur de la plateforme indépendante de journalisme de conflit Popular Front qui s’est récemment rendu au Haut-Karabakh, estime que le peuple arménien serait « absolument dégoûté » par tout rapprochement avec la Turquie. « Il y a littéralement des drapeaux turcs visibles depuis [la ville tenue par les Arméniens] Stepanakert [dans le Haut-Karabakh] actuellement suspendus à Shushi [tenu par l’Azerbaïdjan], un endroit où les Arméniens se sont fait couper la tête devant la caméra par les forces azerbaïdjanaises soutenues par la Turquie. », a-t-il déclaré à Al-Monitor. « Si le gouvernement arménien décide de le faire maintenant, il perdra les bribes de foi qu’il avait du peuple du Karabakh », a ajouté Jake Hanrahan.

Jake Hanrahan faisait référence à plusieurs vidéos horribles qui ont circulé sur les médias sociaux alors que la guerre faisait rage en montrant les forces azerbaïdjanaises décapitant deux hommes soupçonnés d’être des Arméniens. Ils jalonnent la tête de l’un sur la carcasse d’un porc, en disant : « C’est ainsi que nous nous vengerons - en coupant des têtes. » Amnesty International a déclaré que les images des décapitations étaient authentiques. Il a accusé les deux parties d’avoir commis des crimes de guerre.

Laurence Broers, directeur du programme Caucase à Chatham House, convient que dans une telle amertume, le dialogue turco-arménien est difficile. « Une défaite humiliante dans laquelle la Turquie a joué un rôle clé n’est bien sûr pas un contexte propice à la normalisation. Un tel processus ne devrait être que cela - un processus, construit au fil du temps et réalisé à travers de multiples dimensions - sociétales, culturelles, idéales - pas seulement comme un compromis géopolitique », a-t-il déclaré.

C’est exactement le genre de processus qu’il décrit, visant à guérir les blessures du génocide arménien, que le philanthrope turc de renommée mondiale Osman Kavala encourageait résolument avant d’être emprisonné pour de fausses accusations de terrorisme en octobre 2017. Il doit comparaître devant le tribunal à nouveau le 5 février. Sa libération mettrait la Turquie en conformité avec la Cour européenne des droits de l’homme, qui a jugé que la détention de Kavala est illégale. Cela renforcerait également les affirmations selon lesquelles la Turquie souhaite sincèrement tendre la main à l’Arménie.

Il est peu probable que le sort de Kavala influence l’Arménie, même si la réconciliation avec la Turquie la servirait économiquement - elle aiderait la nation sans littoral à réduire sa dépendance à l’égard de la Russie. Mais Richard Giragossian, directeur du Regional Studies Center, un groupe de réflexion à Erevan, estime que l’Arménie n’a peut-être pas beaucoup d’autres choix en la matière. « La réticence désormais bien ancrée de l’Arménie peut devenir moins un obstacle et davantage un inconvénient mineur », a déclaré Richard Giragossian, citant deux raisons : « Premièrement, la Turquie peut lancer un effort unilatéral pour rouvrir la frontière, menaçant d’isoler les dirigeants arméniens en les forçant à devenir eux-mêmes le refus.

Sa deuxième raison, que la normalisation peut provenir d’un accord entre la Russie et la Turquie imposé à l’Arménie, semble contre-intuitive. Mais Richard Giragossian soutient que le président russe Vladimir Poutine y verrait un moyen important de renforcer l’Union économique eurasienne en étendant ses frontières à la Turquie. « Les gardes-frontières russes contrôlent cette frontière et le réseau ferroviaire arménien appartenant à la Russie en bénéficiera. Pour Moscou, c’est un autre moyen d’isoler la Géorgie », a-t-il déclaré.

Laurence Broers rétorque que l’approche forte puissance peut donner des résultats rapides mais ne garantit pas la stabilité. Avec le précédent monopole de la Russie dans le Caucase du Sud remis en cause par l’intervention décisive d’Ankara du côté de l’Azerbaïdjan et désormais largement « contenue dans la sphère de la sécurité », la Turquie devra décider si elle veut exercer son influence en tant qu’hégémonie sur l’Arménie ou différents types de relations enracinées dans la puissance douce et économique. La position agressive de la Turquie en Syrie, en Libye et dans l’est de la Méditerranée suggère qu’elle sera probablement remplacée par la première. « Toute la dynamique de la régionalisation suggère que la Turquie recherche des« théâtres proches de l’étranger »dans lesquels projeter l’hégémonie. Le pouvoir hégémonique vous emmène loin dans le Caucase du Sud, mais finit également par être victime d’une fracture régionale », a conclu Laurence Broers.

Amberin Zaman

Al-Monitor