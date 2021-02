Grande frayeur pour les habitants du village de Choghakat (Chorja) dans la région de Gegharkunik touché par un fort séisme

Suite au puissant séisme vendredi soir d’une magnitude de 6 à 7 à Choghakat (Chorja) un village de la région de Gegharkunik (région du lac Sevan en Arménie), la population effayée à quitté ses habitations a affirmé le maire, Suliko Chouchanyan.

Fort heureusement il n’y a eu ni blessés ni destructions graves à Choghakat. Mais une grande frayeur pour les villageois.

« Notre école était la plus dangereuse parce qu’elle était en situation d’urgence, mais elle ne s’est pas effondrée. Il n’y a pas de destruction sérieuse, il y a des murs effondrés. Les courants ont été rétablis » a confié Suliko Chouchanyan.

Mais le maire a déclaré que les habitants étaient à l’extérieur de leurs habitations par peur des répliques. A noter un second séisme moins puissant s’est produit le même jour peu après minuit et plusieurs répliques ce samedi au cours de la journée. Mais la tendance de ces secousses telluriques est en baisse. Et la terre pourrait ainsi tremble -avec une baisse d’intensité- sur plusieurs jours.

Krikor Amirzayan